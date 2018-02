Investitionen in Schule und Krippe

Rund 300000 Euro wurden dafür in den Haushalt eingestellt. Für die Ausgestaltung vor und im Gebäude sind nochmals 30000 Euro veranschlagt. Eine neue Toranlage wird der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Hilpertsau für 25000 Euro in Aussicht gestellt. In der Grundschule Hilpertsau soll der Schallschutz für 10000 Euro verbessert werden. Die gleiche Investitionssumme wird in die Erneuerung der dortigen Heizungsanlage gesteckt. Eine Verbesserung soll auch die Serverlandschaft der Schule erfahren. Für die neue Ausstattung werden in etwa 20000 Euro bereitgestellt.

Einen verbesserten Schallschutz will man auch dem Krippenhaus "Pusteblume" für ebenfalls 10000 Euro angedeihen lassen. An die 4000 Euro fließen in den Ausbau der Bewegungslandschaft der Krippe. Ebenfalls 4000 Euro fließen in Anschaffung beweglicher Sachen der Ebersteinhalle.

Zudem wird das Freibad die von vielen Gästen geforderte Absorber-Anlage erhalten. Die dafür notwendigen 15000 Euro sind jetzt ebenfalls Teil des Plans, gab Lang bekannt.

Nur noch ein großes Projekt pro Jahr

Die Einsegnungshalle auf dem Friedhof Obertsrot erhält eine neue Bestuhlung für 4500 Euro. Für geplanten Grunderwerb zur Umsetzung des Baugebiets Eben II wurden 250000 Euro im Haushalt eingestellt. Erste Gespräche mit den Grundstückseigentümern sind für die nächste Zeit geplant, ergänzte Ortsvorsteher Walter Schmeiser (FBVG). Für das Obertsroter Regenrückhaltebecken sind 100000 Euro Planungsmittel vorgesehen.

Kein Geld wird in diesem Jahr in Straßensanierungen der beiden Ortsteile fließen. Laut Kämmerer Lang werde jährlich nur noch ein großes Straßenprojekt angegangen.