Prinz Marius bringt Bürgermeisterin zum Schwitzen

Gernsbach

Gernsbach

Bleichhexen stürmen Rathaus Gernsbach (red) - Die Bleichhexen haben gestern Morgen erfolgreich das Rathaus in Gernsbach gestürmt und Bürgermeister Julian Christ abgesetzt. Der neue Schultes nahm die Vorwürfe heiter auf und verantwortete sich am Pranger (Foto: Gareus-Kugel).

Forbach

Forbach

Putzmunterer Narrensamen Forbach (mm) - Der Forbacher Hutzelpalast war proppenvoll. Beim Jubiläums-Kinderball des Karnevalvereins Talhutzel kame der Nachwuchs voll auf seine Kosten. Für viel Spaß sorgten das bunte Bühnenprogramm sowie die Kostümprämierung (Foto: Haller-Reif).