Online-Bereich wächst weiter

(vo) - Der guten Konjunktur wegen tragen die Kunden viel Geld zu den 51 Sparkassen im Land. "Die Kundeneinlagen sind 2017 um 2,6 Prozent auf 133,6 Milliarden Euro gestiegen", sagte Peter Schneider, Präsident des Sparkassenverbands, in Stuttgart (Foto: dpa). » - Mehr

Bühl