Prinz Marius bringt Bürgermeisterin zum Schwitzen

Bühlertal

Bühlertal (gero) - Siegbert Fritz ist seit 39 Jahren und fast elf Monaten Pächter der Tankstelle in Bühlertal. Ende des Monats geht er in Ruhestand. In knapp 40 Jahren hat er nicht nur durchschnittlich 500 Autofahrer täglich bedient, sondern auch mit "blauem Blut" Kontakt gehabt (Foto: gero).

Gernsbach

Gernsbach (red) - Die Bleichhexen haben gestern Morgen erfolgreich das Rathaus in Gernsbach gestürmt und Bürgermeister Julian Christ abgesetzt. Der neue Schultes nahm die Vorwürfe heiter auf und verantwortete sich am Pranger (Foto: Gareus-Kugel).

Forbach

Forbach (mm) - Der Forbacher Hutzelpalast war proppenvoll. Beim Jubiläums-Kinderball des Karnevalvereins Talhutzel kame der Nachwuchs voll auf seine Kosten. Für viel Spaß sorgten das bunte Bühnenprogramm sowie die Kostümprämierung (Foto: Haller-Reif).