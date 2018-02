"Frau Holle hat sich ans Konfettiverbot gehalten"

Bühl

Vandalismus an Christbäumen Bühl (red) - Selbst Weihnachten ist vor Rowdytum nicht sicher: 75 Prozent der Weihnachtskugeln, die erstmals die Weihnachtsbäume in der Innenstadt schmückten, sind zerstört. Die Einzelhandelsgemeinschaft "Bühl in Aktion" (Bina) schätzt den Schaden auf 1 500 Euro (Foto: pr).

Wiederaufbau zerstörter Schule Bühl (jo) - Im März reist der Profibergsteiger Ralf Dujmov its nach Nepal. um die von ihm mitbegründete Gerlinde-und-Ralf-Schule in Thulosirubari wiederzueröffnen. Sie war beim schweren Erdbeben 2015 völlig zerstört worden. Zwei von drei Gebäudeteilen sind fertigstellt (Foto: Nepalhilfe).