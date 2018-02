Rekord bei Forbach er Umzug

Heilbronn

Heilbronn

Rekord-Einsätze im Südwesten Heilbronn (lsw) - Der Eurojackpot mit 90 Millionen Euro im Gewinntopf ist auch bei der zehnten Ziehung hintereinander am Freitag nicht geknackt worden - trotz Rekord-Spieleinsätzen in Baden-Württemberg. 7,6 Millionen Euro an Spieleinsätzen kamen im Südwesten zusammen (Foto: dpa).

Leipzig

Leipzig

Handballfest in Leipzig Leipzig (sid) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft ist nach ihrem EM-Aus bei einem Allstar-Game gegen eine Bundesliga-Auswahl gefeiert worden. Allerdings unterlagen sie dabei mit 39:43. In der Partie ging es aber vor allem auch um Trickwürfe und Showeinlagen (Foto: dpa).