Infoabend am 27. Februar

(co) - Die Ebersteinburgerin Brigitte Marzluf (Foto: Hecker-Stock) ist begeisterte Läuferin. Beim Hawaii-Marathon war sie nun mit 3 Stunden und 31 Minuten die schnellste Frau unter den deutschen Teilnehmern. Der Lauf sein ein besonderes Abenteuer gewesen, sagt sie. » - Mehr

