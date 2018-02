Samstags das Buch der Bücher

"Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde", Genesis 1,1. Mit diesen Worten aus der Bibel eröffnete Christof Florus am 16. Februar 2008 mit Pfarrer Tobias Merz das Vorhaben "Gaggenau liest die Bibel". Damals hieß es in der Ankündigung: "Das Projekt wird sich über mehrere Jahre erstrecken. Und so wie alle eingeladen sind zu hören, sind auch alle eingeladen zu lesen. Die Bibel-Lese-Gruppe stellt sich vor, dass Vereine, Gruppen, Arbeitskreise, Unternehmen, Abteilungen, Handwerker, Ämter, Lehrer und Schüler, Emigranten und Immigranten, Mütter und Väter, Söhne und Töchter, Großeltern und Enkel, Frauen und Männer, Ortschafts- und Gemeinderäte - in der Kernstadt, den Stadtteilen oder den umliegenden Gemeinden - sich melden, um Bibel-Lesezeiten zu übernehmen."

Zehn Jahre sind nun vergangen, das "Projekt" hat Bestand und zum runden Jahrestag werden Oberbürgermeister Christof Florus und Georg Bierbaums, Vorsitzender der Pfarrgemeinderats der Seelsorgeeinheit Gaggenau, in Vertretung von Pfarrer Merz aus dem Brief an die Römer die Kapitel 8,31 bis 11,15 lesen. Das Orgelspiel übernimmt bei dieser Lesung Norbert Förderer.

Heinz Sartorius und Lucas Bastian begleiteten in der Vergangenheit ab und an in der Voroster- und Adventszeit die Lesungen. Inzwischen hat sich eine große Anzahl Vorleserinnen und Vorleser bereiterklärt, samstags aus der Bibel zu lesen. Diakon Matthias Richtzenhain war immer bereit, erklärende Worte zu sprechen, wenn ein neues Buch aufgeschlagen wurde. Inzwischen wird aus der neuen Einheitsübersetzung gelesen.

Ende Juli 2009 musste das Bibel-Lese-Team, dem Hildegard Brünner, Dr. Thorsten Chwalek, Werner Fritz, Dr. Ellen Markert und Ulrike Tobisch-Kohlbecker angehören, einen großen Verlust hinnehmen: Bibel und Gästebuch waren gestohlen. Daraufhin wurde beschlossen, ein Vorlesepult mit Schloss anzuschaffen. Im April 2015 konnte das Team ein sehr schönes, neues Pult zusammen mit dem passenden Kerzenhalter übernehmen, geschaffen von Günther Joseph.

Im zehnten Jahr brennt die zweite Bibel-Lese-Kerze, sie wurde wie die erste von Sabine Welsch mit biblischen Themen künstlerisch bearbeitet; bei der zweiten half Tochter Katharina Merkel mit. Das Bibel-Lese-Team rechnet mit weiteren circa 60 Samstags-Lesungen, die dann voraussichtlich Ende April/Anfang Mai 2019, ihr Ende finden werden.

Nach der Lesung am Samstag, 17. Februar, gibt es "Jubiläums-Nachlese" beim Josef-Treff zu Kaffee, Tee und Hefezopf, organisiert vom Seelsorge-Team Moosbronn.