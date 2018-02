Deutlich vollere Vogelhäuschen

Bühl

Von der Sonne verwöhnt Bühl (jure) - Nach zwei Jahren Wetterpech lachte gestern Mittag über Moos die Sonne. Da machte das Verweilen an den "Tankstellen" mit Leckereien und Versucherle in vielen Höfen noch mehr Spaß. Auch während des Umzugs musste sich niemand um sein Wohl sorgen (Foto: Feuerer).

Baden-Baden / Gernsbach

Bierflaschen auf dem Beifahrersitz Baden-Baden/Gernsbach (red) - Ob es wohl am Rosenmontag lag? Die Polizei hat in Baden-Baden und in Gernsbach zwei Autofahrer erwischt, die sich je mit 1,4 Promille hinters Steuer gesetzt hatten. In einem Wagen entdeckten die Beamten auf dem Beifahrersitz leere Bierflaschen (Symbolfoto: red).