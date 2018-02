Zwanzig Auserwählte erleben eine kreative Woche

Gaggenau - Im stimmungsvollen Ambiente der Akademie Schloss Rotenfels nehmen diese Woche 20 ausgewählte Jugendliche aus Baden-Württemberg am zweiten Teil eines Kunstworkshops teil. Die Kreativwoche der Kulturakademie steht unter dem Motto "Kunst - Farbe - Räume". Dieses Begabungs-Projekt der Stiftung Kinderland bot den von Schulen nominierten und von Fachleuten ausgewählten Schülern die Möglichkeit, elementare Grundlagen von Farbe, Form und Komposition zu erproben, und sich im dreidimensionalen Bereich mit Papier als Werkstoff auseinanderzusetzen.

Die kreative Arbeit wird von renommierten Künstlern begleitet. Eine davon ist Christiane Rücker aus Bonn; sie leitet die eine Hälfte der 13- bis 16-Jährigen zum Gestalten von Objekten aus Papier an.

Mithilfe einer groben Umriss-Skizze erstellten sie in ihrem Workshop plastische Figuren und erlebten dabei die bildhauerischen Qualitäten des Papiers mit seinen vielfältigen Möglichkeiten des Schneidens, Reißens, Schichten und Klebens.

Mit Kaschiertechniken und verschiedenen Oberflächengestaltungen kreierten die Jungen und Mädchen individuelle Kunstwerke. Die Kunstpädagogin ist sich sicher, dass "die Atelieratmosphäre in der beflügelnden Umgebung der Akademie die Schüler auf besondere Art motiviert".

Im zweiten Werkstattbereich ermuntert der künstlerische Leiter Sandro Vadim die andere Hälfte der jungen Talente zu farblichen Experimenten. Für ihn ist es wichtig, dass "die Jugendlichen sich hier ausprobieren dürfen und ihre Arbeiten vollkommen wertfrei betrachtet werden". Auch dort skizzierten die Jugendlichen zunächst mit Bleistift ihre Idee, bevor sie mit Pigmenten und Acrylbildern vielschichtige Bilderlandschaften auf Leinwand entstehen ließen.

Die kreative Arbeit der Workshops ergänzte ein Besuch der Ausstellung "America, America! How Real is Real?" im Frieder-Burda-Museum.

Für Katharina Beckmann, Direktorin der Kunstakademie, ist die Kreativwoche etwas Außergewöhnliches, weil hier im Fokus stehe, was ansonsten im Gegensatz zu Sport und Musik eher nicht gefördert werde: In diesem mehrtägigen Workshop könnten sich die Schüler ganz auf ihre künstlerische Arbeit einlassen und sich darin vertiefen. Dass die diesjährigen Teilnehmer tatsächlich in die Welt der Kunst eintauchten, erkannte sie am Verzicht auf die gemeinsame Fastnachtsparty und am intensiven Arbeiten bis in die späten Abendstunden.

Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Materialien und neuen, künstlerischen Techniken diene ihrer Meinung nach dem Ziel "die jungen Talente auf unbekannte Wege zu führen, um ihnen neue Horizonte aufzuzeigen". Die Ergebnisse dieser künstlerischen Entdeckungsreise werden am Wochenende bei der Abschlussveranstaltung in Stuttgart ausgestellt, wo sich die vier Säulen des kulturakademischen Projektes musisch, literarisch, technisch und künstlerisch präsentieren werden.