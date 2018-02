Nazi Buch bald Ex-Ehrenbürger

Lissabon



"Weicheier" und Stockfisch für Fortgeschrittene Lissabon (as) - Kabeljau oder vielmehr der daraus hergestellte Stockfisch ist seit Jahrhunderten das Nationalgericht schlechthin der Portugiesen. Während der "Bacalhau" früher vor allem zu Hause zubereitet wurde, begegnet er einem zunehmend auf den Speisekarten der regionalen Restaurants und entlang der "Route des Bacalhau" (Foto: as). » Weitersagen (as) - Kabeljau oder vielmehr der daraus hergestellte Stockfisch ist seit Jahrhunderten das Nationalgericht schlechthin der Portugiesen. Während der "Bacalhau" früher vor allem zu Hause zubereitet wurde, begegnet er einem zunehmend auf den Speisekarten der regionalen Restaurants und entlang der "Route des Bacalhau" (Foto: as). » - Mehr