"Fantasie ist keine Spinnerei!"

Nach dem Motto "Politik zum Anfassen" möchte er alle vier bis sechs Wochen gezielt den Dialog mit Bürgern zu verschiedenen Themen vor Ort aufnehmen und dabei nicht nur Grüne ansprechen. Am Donnerstagabend fand der erste Stammtisch beim Schwarzwalditaliener in Forbach statt. Die knapp 20 Teilnehmer aus verschiedenen politischen Lagern aus dem ganzen Murgtal diskutierten lebhaft und engagiert über alle Gemeinde- und Lagergrenzen hinweg.

Die Themenauswahl war wohl gerade für Murgtäler sehr interessant: Verkehrskonzept Murgtal, Visionen zur Standortstärkung, das Pumpspeicherwerk Forbach, gemeindeübergreifende Zusammenarbeit in der Nationalparkregion, Dorfladen-Konzeptionen, demografischer Wandel und andere Themen wurden angesprochen. Der Notizblock des Abgeordneten füllte sich mit Anmerkungen und Notizen.

Schnell wurde im Laufe der engagierten Diskussion deutlich, dass sich Lebensalltag und Bedürfnisse der Menschen zwischen Stadt und Land stark unterscheiden. Im oberen Murgtal herrscht durch die steile Topographie und die Enge des Tales eine völlig andere Situation bei der Nutzung von E-Mobilität. Die Stammtischbesucher bemängelten, dass die S-Bahnen gerade zu Stoßzeiten, wenn viele Schüler die Bahn nützen wollen, in beide Fahrtrichtungen völlig überfüllt seien und dass oft große Radfahrergruppen die ganze Bahn regelrecht verstopfen würden. Hentschel erläuterte die Schwierigkeiten mit dem EU-Wettbewerbsrecht in Bezug auf die Ausschreibungen im KVV-Stadtbahnnetz auch und gerade bei den Linien ins Murgtal.

Gefordert wurde seitens der Bürger aber vor allem eine deutliche Attraktivitätssteigerung des ÖPNV insgesamt und eine bessere Steuerung und auch ein einfacheres, leicht verständliches Tarifsystem mit der Möglichkeit, in den Bahnen und an den Bahnsteigen Fahrkarten bis zum Reiseziel zu kaufen, auch wenn der Tarifverband KVV verlassen wird. Hentschel stellte in Aussicht, dass die Landesregierung ein einheitliches Tarifsystem für das ganze Bundesland anstrebt: "Den einheitlichen Verkehrsverbund ab 2019 halte ich für einen sehr ambitionierten Plan, es wird wohl eher 2020 werden."

Der Abgeordnete rief dazu auf, sich nicht ausschließlich mit den aktuellen Problemen zu beschäftigen, sondern: "Wenn wir nicht anfangen Fantasien zu entwickeln, wird sich nichts ändern - Fantasie ist keine Spinnerei!"

Klare Absage an Seilbahn-Bau

Trotzdem erteilte die Mehrzahl der Besucher der Idee, zwischen Langenbrand, Bermersbach und Roter Lache eine Seilbahn zu bauen, eine klare Absage. Angeregt wurden zur Anbindung an den Nationalpark Rundfahrten von E-Bussen über Bermersbach, Baden-Baden und zurück über die B500 und Hundsbach oder Herrenwies, das würde es für ältere Forbacher Bürger in den "alten" Ortsteilen möglich machen, zum Beispiel aus Hundsbach zum Arzt zu kommen.

Ergänzend entstand der Wunsch für attraktive Fahrradstrecken für E-Bikes in den Seitentälern als Seitenabzweige der Tour de Murg. Dass in Forbach der Ausbau des Pumpspeicherwerkes mehrheitlich positiv bewertet wird, liegt nach Meinung von Bürgern und Mandatsträgern vor allem daran, dass von Anfang an eine gute Informationspolitik gemacht worden sei und dass damit der Standort und die Arbeitsplätze gesichert werden.

Thomas Hentschel zeigte sich am Ende begeistert von der Auftaktveranstaltung. Geplant sind die nächsten Stammtische für den 23. März (in Durmersheim zum Thema "Pflege") und am 20. April in Rastatt zum Thema "Wohnen".