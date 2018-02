Strategien für ein lebenswertes Gaggenau

(red) - Seit 2016 entwickelt die Stadt Gaggenau unter wissenschaftlicher Begleitung des Mannheimer Instituts für Public Health der Universität Heidelberg die kommunale Gesundheitsstrategie "Ein gutes Jahr mehr - für ein lebenswertes Gaggenau". Die Kinder und Jugendlichen stehen dabei zunächst im Fokus. Es wurde damit begonnen, die gesundheitsförderlichen Angebote und Initiativen in Gaggenau zu erfassen.

In einem nächsten Schritt soll unter dem Motto "Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ziehen" mit den Bürgern über das Thema "Gesunde Kindheit und Jugend" gesprochen werden.

Bereits im November gab es eine erste sogenannte Quartierswerkstatt für die Kernstadt sowie die Stadtteile Michelbach und Sulzbach. Aufgrund des großen Andrangs will die Stadtverwaltung nun auch die übrigen Stadtteile einbinden.

Deshalb findet am Samstag, 3. März, von 10 bis 13 Uhr, eine weitere Quartierswerkstatt im Bürgersaal des Rathauses Gaggenau statt. Eingeladen werden Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen, Eltern und Elternbeiräte, Vertretungen der Kirchen und der Kommunalpolitik sowie Experten aus der Wissenschaft. Außerdem sind alle Vereine willkommen, die sich im Kinder- und Jugendbereich engagieren - egal, ob auf sportlichem oder kulturellem Gebiet.

Die Quartierswerkstatt verfolgt drei wesentliche Ziele:

Erfahren, was die Teilnehmer zu diesem Thema bewegt, was sie bewegen wollen und wie Kinder und Jugendliche davon profitieren können.

Herausfinden, welche Erwartungen die Teilnehmer an die Wissenschaft haben.

Erste Schritte auf dem Weg zu einem für Kinder und Jugendliche gesunden und lebenswerten Gaggenau formulieren.

In einer Podiumsdiskussion werden Vertreter von Stadt und Wissenschaft das Thema "Gesund in Kindheit und Jugend" beleuchten. Ein "World Café" wird Gelegenheit bieten, an Thementischen über Anliegen und Fragestellungen zu diskutieren und konkrete Vorschläge, Wünsche und Ideen einzubringen.

Oberbürgermeister Christof Florus macht darauf aufmerksam, dass in Gaggenau schon viele Angebote geschaffen und Projekte entwickelt worden seien - in Schulen und Kindergärten oder durch Vereinsarbeit. "Gerade deshalb ist es wichtig, mit Ihnen als Expertinnen und Experten in den Austausch zu kommen", erläutert Florus in seiner Einladung zur Quartierswerkstatt. Er ruft dazu auf, sich "zum Wohle der Kinder und Jugendlichen" an diesem Samstagvormittag Zeit zu nehmen.

Anmeldungen werden unter gesellschaft-familie@gaggenau.de oder telefonisch unter (07225)962527 bis Montag, 19. Februar, entgegengenommen.