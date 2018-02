Lektüre für mehr als zehn Jahre

Gaggenau - Mitte Februar 2008 las Ideengeber Pfarrer Tobias Merz mit Oberbürgermeister Christof Florus erstmalig in der Gaggenauer Stadtkirche St. Josef aus der Bibel. Er setzte damit den Startschuss für ein außergewöhnliches Projekt mit ungewöhnlicher Länge: Die Heilige Schrift sollte regelmäßig öffentlich mit wechselnden Vorlesern bis zu Ende gelesen werden. Mit der Dauer von über zehn Jahren habe damals niemand gerechnet, meinte Werner Fritz, Mitglied des Bibel-Lese-Teams, am Samstagvormittag zum zehnten Jahrestag. "Zwar werden wir noch einmal einen Geburtstag feiern, aber in 14 Monaten wird das Projekt seinen Abschluss finden".

Wie vor genau zehn Jahren las auch dieses Mal Oberbürgermeister Christof Florus in dem sehr gut besuchten Gotteshaus, diesmal aus dem Brief an die Römer die Kapitel 8,31 bis 11,15. Abgelöst wurde er von Georg Bierbaums, Vorsitzender des Pfarrgemeinderats der Seelsorgeeinheit Gaggenau, der in Vertretung von Pfarrer Merz ebenfalls den Zuhörern eine Passage vortrug. Gekommen waren Jung und Alt, um andächtig dem Wort Gottes zu lauschen. Umrahmt mit voluminösem Orgelspiel von Norbert Förderer wurde den Kirchenbesuchern mit den Zeilen eine kleine Auszeit geschenkt, ein kurzes Innehalten vom Alltag.

Wer sich etwas näher mit den Texten auseinandersetzten wollte, fand an den Kirchenbänken ausgelegte Erklärungen und Interpretationen. Doch primär stand das gelesene Wort im Mittelpunkt.. "Es ist etwas Besonderes, Geschichten vorgelesen zu bekommen", meinte Fritz am Ende der Lesung und lud alle Anwesenden noch zu Kaffee und Hefezopf ein. Geplant war das Zusammensein eigentlich beim Josef-Treff, dem inklusiven Treffpunkt der Seelsorgeeinheit Gaggenau und der Lebenshilfe Rastatt/Murgtal auf dem Kirchvorplatz, witterungsbedingt fand man sich allerdings kurzerhand im benachbarten Gemeindehaus ein.

Dort sorgten fleißige Hände des Gemeindeteams Maria Hilf Moosbronn für die Bewirtung. Keine Selbstverständlichkeit, sagte Hildegard Brünner von der Bibel-Lese-Gruppe mit Blick auf das Zusammenwachsen der großen Seelsorgeeinheit. "Die Damen haben den Weg über den Berg auf sich genommen und damit zum Gelingen des Festes beigetragen", betonte Brünner.

Das langjährige Projekt des Bibel-Lese-Teams, dem zudem Ulrike Tobisch-Kohlbecker, Dr. Thorsten Chwalek und Dr. Ellen Markert zugehören, hat schon einiges bewegt. Noch circa 60 Samstags-Lesungen bieten Menschen jeglicher Couleur die Möglichkeit, das Wort Gottes zu lesen. Und locken damit vielleicht auch Menschen in die Kirche, die sonst nicht den Weg dorthin gefunden hätten.