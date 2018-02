Klimaschutzkonzept: Zweite Bürgerkonferenz Loffenau (stj) - Das weitere Vorgehen in Sachen Klimaschutzkonzept ist ein wesentlicher Punkt auf der Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung in Loffenau. Sie findet am kommenden Dienstag, 27. Februar, ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. In der Vorlage gibt die Verwaltung bekannt, dass die zweite Bürgerkonferenz auf dem Weg zur Erstellung des Klimaschutzkonzepts am 25. April stattfinden soll. (stj) - Das weitere Vorgehen in Sachen Klimaschutzkonzept ist ein wesentlicher Punkt auf der Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung in Loffenau. Sie findet am kommenden Dienstag, 27. Februar, ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. In der Vorlage gibt die Verwaltung bekannt, dass die zweite Bürgerkonferenz auf dem Weg zur Erstellung des Klimaschutzkonzepts am 25. April stattfinden soll. Bis dahin werden die bisherigen Ergebnisse und Maßnahmen zusammengefasst, näher ausgearbeitet und mit Zahlen (auch zu künftigen Kosten) versehen. Die abschließende Beratung im Gemeinderat ist für den 15. Mai terminiert - danach soll das Konzept in Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und beratendem Büro fertiggestellt werden, ehe es am 5. Juni verabschiedet werden kann. Des Weiteren beschäftigen sich die Kommunalpolitiker am Dienstag mit Bauanträgen, der Bürgerstiftung (Bestellung des Stiftungsrats) sowie der Beschlussfassung über die Bildung von Haushaltsresten aus dem Haushaltsjahr 2017, die sich auf eine Gesamtsumme von knapp 352000 Euro belaufen. Der Sachstand und das weitere Vorgehen im Haus des Gastes ("Adlerstuben"), die Neukalkulation der Friedhofsgebühren, Bekanntgaben, Bürgerfragestunde und Sonstiges runden den öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung ab.

