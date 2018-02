Ortsgruppen denken über Neustrukturierung nach

Der Schwarzwaldverein mit seinen vielen Ortsgruppen ist nicht nur eine Vereinigung von Wandervögeln und Naturliebhabern, sondern leistet ebenso mit vielen fleißigen Helfern übers Jahr einen wichtigen Beitrag zum Erhalt und Pflege der Wanderwege und Schutzhütten. Damit ist der Schwarzwaldverein ein wichtiger Faktor auch im Bereich des überörtlichen Tourismus und der Landschaftspflege.

Forbachs Bürgermeisterin Katrin Buhrke freute sich daher, dass das "hochattraktive und doch weitläufige Wanderwegenetz" in Forbach so zuverlässig von den Wegewarten gepflegt wird. Sie hat sich bereits frühzeitig festgelegt, dass sie eine Fusion "von zwei - und noch besser allen drei - Ortsvereinen" begrüßen würde.

Auch Beisitzer Harald Efthymiou hält es für richtig, über die Fusion gründlich nachzudenken. Die Option aus drei Ortsvereinen einen großen, schlagkräftigen Ortsverband zu bilden, sei ein reizvoller Gedanke. Auch wenn aus der Ortsgruppe Bermersbach derzeit Signale gegen eine Fusion zu hören seien, lohne es sich zu überlegen, ob es Sinn mache, in ein paar Jahren erneut über eine weitere Fusion zu verhandeln, wenn dann auch in Bermersbach die Jugend nicht mehr so aktiv sei wie heute. Christel Keller bat alle Mitglieder, sich direkt an sie zu wenden, sie wolle Meinungen und Tendenzen sammeln.

Für die Ortsgruppe Langenbrand waren Michael Wörner (geschäftsführender Vorstand) und Jürgen Gerstner (Kassierer) gekommen, um über die Situation zu berichten. Es gebe noch genügend aktive Vorstandsmitglieder und der Verein könnte neben der gut gefüllten Kasse auch ein großes Zelt für Vereinsfeste und Mähgeräte in die Fusion einbringen. Allerdings gebe es Schwierigkeiten, die Positionen im geschäftsführenden Vorstand zu besetzen.

Michael Wörner schlug vor, dass die Fragen um eine Fusion und der Abstimmungsprozess zwischen den Ortsgruppen vom Dachverband mit einem Mediator begleitet werden sollte. Damit habe man gute Erfahrungen im Raum Baiersbronn gesammelt.

Christel Keller stellte fest: "Ich habe nichts gegen eine Fusion, es muss nur klar geregelt sein, wer zukünftig mitarbeitet." Bis 1970 wären die Aktiven aus Forbach und Langenbrand gemeinsam in der Ortsgruppe Forbach aktiv gewesen, die Ortsgruppe Langenbrand habe sich erst 1971 abgespalten. Falls die Mitglieder deutliche Signale für Fusionsverhandlungen geben würden, müsste in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung aber darüber abgestimmt werden. Ein Zeitrahmen wurde nicht beschlossen.