Aus "Alte Schul" wird "Easy Sportsbar"

(tom) - Nach dem Glasshouse hat nun eine weitere Innenstadt-Lokalität den Februar nicht überlebt: Die "Alte Schul" ist geschlossen. Doch anders als im Glasshouse an der nördlichen Hauptstraße wird es an der Konrad-Adenauer-Brücke bereits am 1. März unter neuer Leitung weitergehen. Allerdings nicht mehr als Speisegaststätte: Florentin Thaqi (23) eröffnet dort am Donnerstag seine "Easy Sportsbar". Billard, Dart und Tischkicker sollen im Mittelpunkt stehen. "Es hat etwas gefehlt in Gaggenau, wo jeder hingehen kann", begründet Thaqi seine Motivation. Er selbst ist Neuling im Gastrogewerbe, sein Vater Ferhat Taqui betreibt den Autokosmetik-Betrieb an der Schlotteräxt-Brücke in Ottenau.

"Jeder von zwanzig bis sechzig" sei in der Sportsbar willkommen. Unter der Woche wird sie zunächst von 10 bis 2 Uhr geöffnet haben, freitags und samstags von 12 bis 4 Uhr.

Die "Alte Schul" war vor fast auf den Tag genau 13 Monaten durchgestartet: Zuvor war sie rund drei Monate geschlossen gewesen. Als "Avocado" hatten Mario und Nadine Matosin vergeblich einen gleichnamigen Ableger ihres Restaurants in Rastatt etablieren wollen. Dieses Konzept hatte in Gaggenau nach anfänglich gutem Start nicht gegriffen. Doch auch mit eher traditioneller Küche unter dem Namen "Alte Schul" war es nicht gelungen, einen Publikums-Magneten zu etablieren.

Die "Alte Schul" hatte seit dem Weggang von Nino Gianesi 2009 einige Pächter gesehen. Der Schweizer hatte das Lokal 22 Jahre lang geführt - und die Gaststätte zum beliebten Treffpunkt und Speiserestaurant gemacht. Der heute 71-Jährige lebt mittlerweile in Bad Bergzabern.