Baiersbronn will eine weitere Wanderhütte

Die Gemeindeverwaltung ist beauftragt, die weiteren Schritte wie Grunderwerb, Waldumwandlung und Verkehrskonzept anzugehen. Der Gemeinderat hat in geheimer Abstimmung eine andere Entscheidung gefällt als der Huzenbacher Ortschaftsrat. Dieser hatte den Standort abgelehnt.

Dem Mehrheitsbeschluss ging eine kontroverse monatelange Diskussion über den Platz für die neue Wanderhütte in der Murgtalgemeinde voraus. Eine Interessengemeinschaft gegen den Standort am Silberberg hatte sich gegründet. Nicht die Tatsache an sich, eine neue Hütte zu bauen, sondern deren Platz war Gegenstand vieler Diskussionen. Die Gegner des Projekts am Silberberg fürchten Lärm und Verkehrsaufkommen. Eventgastronomie mit Abendveranstaltungen im Landschaftsschutzgebiet oder die steile und gefährliche Zufahrt sind weitere Gegenargumente der Interessengemeinschaft.

Das Thema sei sehr breit und öffentlich und mit unterschiedlichen Meinungen diskutiert worden. Es gehöre zur Demokratie, dass es unterschiedliche Meinungen gebe. Solange die Dinge sachlich und fair abliefen, sei das kein Problem, wird Baiersbronns Bürgermeister Michael Ruf im "Schwarzwälder Boten" zitiert.

Huzenbachs Ortsvorsteher Eckard Wahr betonte, dass der Ortschaftsrat und der Großteil der Huzenbacher nicht grundsätzlich gegen eine weitere Wanderhütte seien, sondern diese sogar begrüßen würden, allerdings nicht am geplanten Standort. Das Thema beschäftigt die Bürger des Baiersbronner Ortsteils schon seil längerem. Ortsvorsteher Wahr zitierte in der Gemeinderatssitzung eine Erklärung von Bürgermeister Ruf. Wenn es die Ortschaft nicht wolle, lasse man das Projekt sein, habe dieser im vergangenen Oktober gesagt. Auch Hotelier Jörg Sackmann als möglicher Investor habe sich nach jener Sitzung ähnlich geäußert. Ob die grundsätzlichen Probleme gelöst werden könnten, wage er anzuzweifeln. Im Ortschaftsrat sei erneut deutlich geworden, dass die Fronten zwischen Befürworten und Gegnern verhärtet seien. Man könne nur hoffen, dass sich das bisher gute Miteinander in Huzenbach wieder normalisiere, schreibt der "Schwabo".

Die Baiersbronner Wanderhütten sind beliebte Ziele für Ausflügler. Wandergruppen, Jahrgänge und Vereine aus dem Murgtal und darüber hinaus nutzen die Stadtbahn zur Fahrt ins obere Murgtal, um dort Touren zu den Wanderhütten zu unternehmen. Auch im Forbacher Gemeinderat waren wiederholt Stimmen laut geworden, ein solches Angebot zu ermöglichen. Der Baiersbronner Tourismusdirektor Patrick Schreib hatte bei seinem Antrittsbesuch als Chef des Zweckverbands "Im Tal der Murg" im vergangen Sommer auf die bürokratischen Hindernisse eines solchen Projekts hingewiesen.

Nach dem Gemeinderatsbeschluss gilt es jetzt für die Verwaltung in Baiersbronn, die erforderlichen Voraussetzungen anzugehen. Ein Maßnahmenkatalog ist erstellt, den es nun abzuarbeiten gilt. Dazu zählen konkrete Regelungen, Auflagen und Forderungen, von schalltechnischen Maßnahmen bis hin zum Parkleitsystem.