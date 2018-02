Den Verkehr im Blick

Hintergrund: Vor rund einem Jahr fiel mit Verkehrszählungen, einer Erhebung des Durchgangsverkehrs sowie einer Haushaltsbefragung der Startschuss für das neue Verkehrskonzept. Nach der Präsentation der bisher ermittelten Fakten und Daten sind die Bürger an Thementischen gefragt, ihre Meinung einzubringen. Ziel der Veranstaltung sei es, direkt von den Bürgern zu hören, wo Handlungsbedarf besteht, aber auch, wo es verkehrstechnisch bereits gut läuft. Vom Kfz-Verkehr über Lieferverkehr und ÖPNV bis hin zum Rad- und Fußgängerverkehr reicht die Themenpalette an den Tischen. An einem weiteren Tisch können sich die Bürger zum Thema Parken äußern. Begleitet werden die verschiedenen Thementische jeweils von Mitarbeitern der Stadtverwaltung sowie von der Ingenieursgesellschaft Gevas&Humberg aus Karlsruhe, die für die Stadt das neue Konzept erstellt. An bis zu drei Thementischen können sich die Gaggenauer mit ihren Bedenken, Wünschen und Anregungen zur Verkehrssituation in Gaggenau und den Stadtteilen einbringen.

Der Auftaktworkshop für Bad Rotenfels, Hörden, Kernstadt Gaggenau und Ottenau findet am Mittwoch, 7. März, um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses statt.

Der Auftaktworkshop für Freiolsheim, Michelbach, Mittelberg, Moosbronn, Oberweier, Selbach, Sulzbach und Winkel ist am Donnerstag, 15. März, um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses.