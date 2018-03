Apotheke wieder dienstbereit

Forbach (mm) - Vor verschlossenen Türen standen in den zurückliegenden drei Wochen die Forbacher, wenn sie in der Johannes-Apotheke ihre Medikamente holen oder einkaufen wollten. Die gute Nachricht: Ab kommenden Sonntag ist diese wieder dienstbereit. Der Krankheit von zwei Kolleginnen geschuldet war die "rein temporäre Schließung", berichtet Inhaber Karl-Heinz Wilhelm auf Anfrage des Badischen Tagblatts. Und er gibt "Entwarnung": Ab 4. März ist die Dienstbereitschaft wieder hergestellt. Wilhelm, der in Alpirsbach, Schutterwald, Weisenbach und Forbach die Apotheken betreibt, hatte zunächst noch versucht, den Betrieb in Forbach aufrecht zu erhalten. Ein approbierter Apotheker muss dienstbereit sein, Weisenbach und Forbach helfen sich auch gegenseitig aus, berichtet er. Nach einer weiteren Krankmeldung sei das Offenhalten aber nicht mehr möglich gewesen. Die zeitweise Schließung habe er der Apothekerkammer gemeldet.

Zunächst seien zwei Wochen vorgesehen gewesen, daraus wurden dann drei Wochen. Für die Zukunft ist er guter Dinge. Zwar sehe es personalmäßig bei Apothekern nicht so gut aus, räumt er ein. Aber dennoch sucht er Fachkräfte: "Ich muss es einfach versuchen."