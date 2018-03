"Eine Rutsche für die Jugend"

BT: Frau Arnold, warum dieser Workshop?

Sabine Arnold: Wir möchten erfragen, was die Leute, die immer ins Waldseebad gegangen sind, daran geschätzt haben. Ein Rentner hat sicher andere Bedürfnisse als eine Familie mit kleinen Kindern. Es hieß ja, dass der Verein in die Detailplanungen einbezogen wird. Da wollen wir Ideen sammeln, da nicht jeder bei den Sitzungen dabei sein kann.

BT: Was geschieht mit der Ideensammlung?

Arnold: Wenn die Arbeitsgruppe mit Stadtverwaltung und Gemeinderat zustande kommt, wollen wir dort die Ergebnisse einfließen lassen.

BT: Was liegt dem Verein besonders am Herzen?

Arnold: Dass das Bad so schnell wie möglich fertig wird! Uns wäre 2019 lieber als 2020. Aber das können wir uns wohl abschminken. Auf jeden Fall wünschen wir eine Rutsche für die Jugend und im Bereich bei den Sportplätzen ein Toilettenhäuschen. Das ist gerade für Familien mit kleinen Kindern wichtig und wurde immer wieder bei Umfragen genannt.

BT: Einen genaueren Zeithorizont haben Sie nicht?

Arnold: Nein, aber wir sind optimistisch, dass es bald vorangeht. Die beiden Planer haben mit der ersten Vorplanung begonnen.

Für den Workshop am Samstag, 17. März, von 10 bis 14 Uhr im Vereinsheim der Stadt wird um Anmeldung gebeten bis Mittwoch, 14. März, an freundeskreis.waldseebad@googlemail.com oder (0176) 96087370. Je nach Teilnehmerzahl werden Gruppen gebildet. Danach wird jede Gruppe ihr Thema kurz vorstellen, zum Schluss wird alles in einer Maßnahmenliste zusammengefasst.