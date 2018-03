Zeitreise und "Klassentreffen"

Gaggenau - Diese Konstellation hatte man in Bad Rotenfels noch nie gesehen: Musiker aus Flensburg, Köln und aus dem Murgtal traten am Samstagabend auf die Bühne der Festhalle, um das 40. Bühnenjubiläum von Dieter Kirchenbauer und 30 Jahre "Hard Day's Night"-Band zu feiern. Manche von ihnen hatten zuletzt vor 36 Jahren auf der Bühne gestanden.

Mit circa 600 Zuschauern war die Halle gut gefüllt. Im Publikum hörte man immer wieder ein freudiges "Dich habe ich ja schon ewig nicht mehr gesehen!" Auch Kirchenbauer schwärmte: "Ich sehe so viele alte Freunde, vor allem Leute, mit denen ich schon sehr lange nicht mehr gespielt habe. Das ist wie ein echtes Klassentreffen." Vor 40 Jahren begann seine Musikerkarriere im Gemeindesaal Bad Rotenfels mit der Band "Aeroplane". Heute ist er erfolgreicher Produzent, unter anderem bei der RTL-Show "Let's Dance". "Es hat seinen Charme, Leute nach so langer Zeit auf die Bühne zurückzuholen", erzählte Kirchenbauer am Samstagabend, "Ich glaube, diese Konstellation an Musikern werden wir nie wieder haben, deswegen genießen wir jeden Moment."

Schon beim ersten Bühnengast wurden alte Erinnerungen wachgerufen. Mit dem wohl ersten und bekanntesten DJ des Murgtals, Günter Krackenberger, haben viele tanzen gelernt oder ihren ersten Kuss erlebt. Auf Kirchenbauers Frage "Wer hat seine erste Freundin bei ihm kennengelernt?" gab es tatsächlich eine, zwei Meldungen unter den Zuschauern.

"Dass ich nochmal zurückkomme, hätte ich selbst nicht geglaubt", erklärte Krackenberger, der seit über 20 Jahren nicht mehr aufgelegt hat (wir berichteten). Mit original Schallplatten aus den 70ern und 80ern begeisterte er. Krackenberger stand auch beim ersten Konzert von "Aeroplane" am Mischpult.

"1976 war ich im Ottenauer Kino und neben mir in der Schlange war ein Kerl, der ein Mofa hatte. Der war einfach cool", erinnerte sich Kirchenbauer lachend, wie er Thomas Riedinger kennenlernte. Wenig später gründeten sie mit Bertram Schulz und Axel Janischowsky "Aeroplane" und hatten 1977 ihren ersten Auftritt. Die Karriere begann.

Viel Musik und viele Erinnerungen

Zurück in der Gegenwart tauschte Kirchenbauer mit ehemaligen Bandkollegen auf einem Sofa Anekdoten zur Bandgeschichte aus - ein "musikalisches Klassentreffen" auf der Bühne - und erst recht beim Publikum. "Diese Sofa-Atmosphäre wollten wir ganz bewusst und gemütlich plaudern", erklärte Riedinger lächelnd, "das Schönste hier ist das Familienfeeling, wenn sich die Musiker wieder treffen. "Wie eine Zeitreise, weil wir hier ganz oft mit verschiedenen Bands gespielt haben."

"Voice Kids"-Teilnehmerin Oliwia Czerniec konnte krankheitsbedingt nicht auftreten, hinterließ aber eine Telefonbotschaft für das Publikum. Auch einige Wegbegleiter Kirchenbauers mussten kurzfristig fernbleiben - aber vielleicht gibt es ja bei anderer Gelegenheit ein musikalisches Wiedersehen? Das Publikum hätte sicher nichts dagegen.

Denn mit dem "Besten aus mehr als 3000 Konzerten" begeisterten Kirchenbauer und seine Mitstreiter das Publikum, das "Heart of Gold", "Proud Mary" oder "Sweet Home Alabama" begeistert mitsang. Als Glanzlicht dann die Beatles-Songs in der Besetzung Stefan Böhmer, Dieter Kirchenbauer, Ande Roderigo und Thomas Wunsch. "Ich komme aus dem Grinsen gar nicht mehr raus", erklärte der Mann des Abends am Ende, "das Konzert war mir eine absolute Herzensangelegenheit."

Zum Thema

Flößer