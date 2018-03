Ausreichend Bewegung für Kinder - ein Schlüssel zum "guten Leben"

Oberbürgermeister Christof Florus erläuterte das Gesamtprojekt "Ein gutes Jahr mehr - Für ein lebenswertes Gaggenau". Ziel sämtlicher Aktivitäten sei es dafür zu sorgen, dass Gaggenau eine familienfreundliche Kommune wird und bleibt, um dem demografischen Wandel entgegenzuwirken und die Zahl von derzeit rund 30000 Einwohnern zu halten. Dass einiges dafür auf den Weg gebracht wurde, verdeutlichte er unter anderem mit der "familienfreundlichen Komponente des neuen Verkehrskonzepts" sowie mit Erschließung neuer Baugebiete. Ebenfalls wies er auf Ganztags- Betreuungsangebote an Schulen und in Kindertagesstätten hin. "Mehr Lebensqualität für Kinder durch eine verbesserte Gesundheit ist aber auch ein wichtiger Bereich. Dafür brauchen wir Input von Ihnen als Fachleute", so Florus.

Professor Joachim Fischer, Direktor des Mannheimer Instituts für Public Health und Initiator des Projekts, betonte die Bedeutung der ersten drei Lebensjahre unter anderem für Entwicklung des Sprachhorizonts, betonte aber auch den positiven Einfluss von gezielter Bewegungsförderung und optimierten Lichtbedingungen auf den Lernerfolg von Kindern.

Achim Rheinschmidt, Leiter der Eichelbergschule, berichtete von seinen Erfahrungen mit Viertklässlern, die die Verständlichkeit einer Gaggenauweite Fragebogenaktion unter Schülern untersuchten. "Es ist wichtig, mit den Menschen zu reden, die es betrifft, statt nur über sie zu sprechen, dann bekommt man auch aufschlussreiche Antworten."

Augenoptiker Gerhard Maisch erläuterte seine Funktion als Optometrist und Visualtrainer, die darin besteht, Kinder darin zu fördern, dass wahrgenommene Bilder ungehindert im Gehirn verarbeitet werden können. Durch ein spezielles System könne man Defizite feststellen, die mit Übungen aufgehoben werden können. "Kinder, die ihre Freizeit oft in der Natur verbringen, haben seltener Auffälligkeiten zum Beispiel bei der räumlichen Wahrnehmung." Für Maisch liegt ein Zusammenhang zwischen möglichen Wahrnehmungsdefiziten, schulischer Leistungsschwäche und sozialer Isolation auf der Hand. Er appellierte an Lehrer und Betreuer, auf entsprechende Defizite zu achten.

"Mit rund 17000 Mitgliedern in den Sportvereinen ist Gaggenau recht sportlich", sagte Andreas Stahlberger, Vorsitzender des TB Rotenfels und Mitglied des Sportausschusses. Es gebe aber Familien ohne Bezug zu Sport. Er informierte über Kooperationen der Sportvereine mit Schulen. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass Sportangebote für Kinder stark frequentiert werden, aber: "Es mangelt an Turnhallen sowie Räumlichkeiten für Sportgruppen mit zehn bis 15 Teilnehmern. Bei Überlegungen sollte auch das Thema Hallenbad berücksichtigt werden."

In Gruppendiskussionen im Anschluss forderten Teilnehmer beispielsweise den Ausbau des "Springer-Pools", um erkrankte Pädagogen besser vertreten zu können. Auch eine bessere personelle Ausstattung der Kindergärten stand auf der Agenda. Angeregt wurde auch eine verstärkte Kooperation zwischen Sportvereinen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, die Gründung einer Ehrenamts- oder Minijobbörse für pensionierte Fachkräfte sowie ein Ausbau von Freizeitangeboten für Jugendliche.