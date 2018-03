Erster Tag der offenen Mensa

Bühl

Erdaushub auf Lörch-Gelände Bühl (gero) - Die "Erderwärmung" rechtzeitig zum meteorologischen Frühlingsanfang hat es möglich gemacht: Bei nur noch minus zwei Grad begann gestern der Erdaushub für die Bebauung des Lörch-Geländes. Und es gab bereits die erste Überraschung mit einem Öltank (Foto: Hammes).

Baden-Baden

Straßenfastnacht in Haueneberstein Baden-Baden (kim) - Ein echter Hauenebersteiner Narr zieht alljährlich am Fastnachtssonntag zur Straßenfastnacht. So traf sich das närrische Volk auch in diesem Jahr wieder auf dem Parkplatz zwischen Narrentempel (Eberbachhalle) und der hiesigen Bildungsanstalt (Foto: Kimmig).