Klare, eiskalte Nächte und kaum Niederschlag

Murgtal - Im Februar stellte sich die Großwetterlage in Europa gänzlich um. Die Durchschnittstemperatur gemessen an der Wetterstation Ottenau betrug 1,4°C. Nord- und Osteuropa standen unter zunehmendem Lufthochdruck, so dass atlantische Tiefdruckausläufer ungehindert ihren Weg ins Murgtal fanden. Im Gegensatz zum Januar gab es nun klare Nächte und häufig leichten bis mäßigen Frost. Es war ein Auf und Ab. Dabei gab es neben den kühlen Nächten tagsüber sonnige Abschnitte, in deren Folge am 16. (14.50 Uhr) der Maximalwert des Monats mit 10,7°C notiert wurde.

Gegen Ende des Monats war es neuerliche Kaltluft aus Nord-Osteuropa, die vielerorts Temperaturen im zweistelligen Minusbereich mit sich brachte. Der Minimalwert des Monats wurde am 28. (5.45 Uhr) mit -11,4°C gemessen, getoppt wurde dieser Wert lediglich von der +5-Zentimeter-Bodenstation, die nahezu zeitgleich -13,3°C vermeldete. Bundesweit betrachtet galt Baden-Württemberg mit 35 l/m2 (Normallsoll 68 l/m2) dennoch als niederschlagsreichstes Bundesland (Quelle DWD), unsere Wetterstation konnte dies mit einer Gesamtniederschlagsmenge von 32,2 l/m2 (sieben Niederschlagstage) nur bestätigen. Mit rund 90 Sonnenscheinstunden gehörte das Murgtal auch zu den etwas Sonnenschein ärmeren Regionen Deutschlands.

Erste Dekade (1. bis 10. Februar): Trübe Tage, anfänglich begleitet von Regen- und Graupelschauern, Sonne war eher Mangelware - und wenn überhaupt erst gegen Ende der Dekade vorhanden. Die Durchschnittstemperatur betrug 2,6°C und war damit weit vom Frühling entfernt. Der Maximalwert wurde mit 8,1°C aufgezeichnet, winterlich kalt war der Minimalwert, der mit -2,1°C gemessen wurde. Die Gesamtniederschlagsmenge belief sich auf 22,6 l/m2 (zwei Niederschlagstage), wobei der 1. Februar mit einer Tagesniederschlagsmenge von sage und schreibe 18,8 l/m2 federführend war.

Zweite Dekade (11. bis 20. Februar): Kalt und trübe, Sonne eher Mangelware und wenn nur von kurzer Dauer, wettertechnisch gab es keinen Rekord oder andere Kapriolen zu berichten, es ging weiter wie gehabt. Die Durchschnittstemperatur war erneut leicht rückläufig und wurde mit 2,4°C aufgezeichnet. Auch beim Minimalwert zeichnete sich mit -3,2°C am 14. (0.55 Uhr) ein ähnliches Bild wie in der vorangegangenen Dekade ab. Lediglich der Maximalwert vermittelte ein anderes Wettergefühl: 10,7°C am 15. (14.50 Uhr). Kommt er nun doch, der Frühling? Die Gesamtniederschlagsmenge wurde mit mageren 9,6 l/m2 (fünf Niederschlagstage) aufgezeichnet.

Dritte Dekade (21. bis 28. Februar): Viele Wolken und gelegentliche sonnige Abschnitte sowie gegen Ende eine Kaltluftfront, die nördliche Kälte und Temperaturen im Gepäck hatte. Der Frühling war erneut weit, weit weg von uns. Die Durchschnittstemperatur wurde mit winterlichen -1,5°C gemessen. Es war teilweise bitterkalt - vor allem im aufkommenden Wind.

Der Minimalwert wurde erstmalig mit -11,4°C am 28. (5.45 Uhr) im zweistelligen Bereich aufgezeichnet. Der Maximalwert war dagegen mit 6,9°C am 24. (14.25 Uhr) eher nebensächlich. Die Gesamtniederschlagsmenge war gar nicht vorhanden, die letzte Dekade war begleitet von null Niederschlagstagen.

Februar 2018: Temperatur-Durchschnitt 1,4 °C, 32,2 l/m2 Niederschlagsmenge (sieben Niederschlagstage). Zum Vergleich der Februar 2017: Temperatur-Durchschnitt 6,2 °C, 53,2 l/m2 Niederschlagsmenge (14 Niederschlagstage).