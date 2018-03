HLA Gernsbach zieht es in die kalifornische Sonne

Gernsbach - "HLA goes California" - unter diesem Motto fliegen am 14. März je vier Schülerinnen und Schüler der Handelslehranstalt (HLA) Gernsbach für zehn Tage in den Norden des US-Bundesstaats Kalifornien.

Gemeinsam mit den organisierenden Lehrern Elisa Cabo und Martin Strauß, die seit 2012 eine Studienfahrt in die USA anbieten, geht es für fünf angehende Abiturienten der Wirtschaftsoberschule und drei Schüler des Berufskolleg II in den bevölkerungsreichsten Bundesstaat der Vereinigten Staaten. Nach sechs Aufenthalten in New York hatte sich "Routine eingestellt", wie Strauß erklärt, daher wolle man nun mit der Reise ins Silicon Valley "etwas Neues wagen".

Für das für seine High-Tech-Konzerne und Start-up-Unternehmen weltbekannte Tal habe man sich entschieden, weil es "alles bietet, was die Jugendlichen fasziniert", sagte der BWL-Lehrer.

Am Dienstag, 20. März, verlassen die Murgtäler San Francisco, wo sie die ersten sechs Tage nächtigen, in Richtung Cupertino und besuchen dort die Apple-Zentrale. Tags zuvor geht es zur Bio-Supermarktkette "Whole Foods", die kürzlich vom weltgrößten Online-Versandhändler Amazon für 14 Milliarden US-Dollar aufgekauft wurde.

Generell wollen die Schüler sich kritisch anschauen, wer vom Tech-Boom um San Francisco profitiert und was für Auswirkungen dieser hat. So besuche man anschließend an die Amazon-Tochter ein Surf-Projekt für Jugendliche, die aus Elternhäusern kommen, die von den hohen Mietpreisen und Lebenshaltungskosten aus den Wirtschaftszentren verdrängt wurden.

Auch für die Teilnehmer der Studienfahrt kommt mit 1000 Euro Eigenanteil einiges an Kosten auf die Eltern zu. Ohne die finanzielle Unterstützung durch das Land Baden-Württemberg wäre die Reise, da die Gegend um San Francisco noch teurer als New York sei, nicht zu stemmen gewesen, erklären Cabo und Strauß.

Am Fuße der Golden Gate Bridge können die mitgereisten Schüler sich nicht nur auf dem Surfbrett versuchen, sondern auch Amerikaner kennenlernen, Gespräche führen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der Lebensweise entdecken. Das, so die HLA-Schülerinnen Chayma und Michelle, sei neben dem Essen, auf das sich alle freuen, der Aspekt, der sie am meisten interessiere. Cabo und Strauß binden ihre Studienfahrtteilnehmer in die Vorbereitungen intensiv ein. So organisiert zum Beispiel Michelle, die bereits über soziale Medien und Videotelefonate Kontakt mit einigen Schülerinnen hatte, den Besuch der James Logan High School in Union City. Sie verrät, dass ihre amerikanischen Altersgenossinnen sich schon sehr auf die deutschen Süßigkeiten freuen, die die Gernsbacher als Gastgeschenke mitbringen werden. Mit über 4000 Schülern bietet die kalifornische Partnerschule den Murgtälern einige Möglichkeiten zum "networken", für das ein freier Nachmittag vorgesehen ist. Chayma, Lars und Lorenzo freuen sich besonders auf das Wochenende vom 17. bis 18. März. Da geht es zu einem Wirtschafts-Wettbewerb und einer Übungsfirmen-Messe. Dort gilt es, vier Produkte des Karlsruher Start-ups "Restube", das mit der HLA kooperiert, innerhalb einer Minute bestmöglich an den Käufer zu bringen. "Elevation pitch" nennt sich diese vom Fahrstuhlfahren inspirierte Übungsform. Es gilt, einem möglichen Geschäftspartner so effizient und gewinnbringend wie möglich eine Idee zu verkaufen. Eine echte Herausforderung für die deutschen Schüler auf die sich Lars und Lorenzo dennoch sehr freuen. Letzterer hat sich vorrangig um die Planung des Besuchs einer Sportveranstaltung gekümmert. Zunächst habe ein Spiel der Golden State Warriors in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA auf dem Plan gestanden. Aus Kostengründen sehe man sich nun stattdessen in Santa Clara das Finale der kalifornischen High-School-Meisterschaften im Basketball an.

Dabei, sowie beim Besuch der University of California in Santa Cruz, können die Mittelbadener sicher auch "den amerikanischen Lifestyle" erleben, auf den sich Lars besonders freut, der mit der Organisation der Übungsmesse betraut ist. In Santa Cruz übernachtet die Gruppe, wie könnte es im Start-up-Mekka anders sein, bei einer Privatperson, die ihre Wohnung über die App "Airbnb" an sie vermietet hat.

Bilder und Videos der Reise findet man unter: www.instagram.com/hla.norcal