In ruhigem Fahrwasser unterwegs

(red) - Ärztefunktionäre, Pharmabranche, Kassenvertreter, Pflegeverbände - als Bundesgesundheitsminister ist man mit mächtigen Lobby-Interessen konfrontiert. Der künftige Minister Jens Spahn (CDU, Foto: dpa) weiß, was auf ihn zukommt. Es gibt genügend Zündstoff. » - Mehr

(lsw) - Nach einem Winter-Intermezzo mit Schneefall wird es wieder trockener. Es bleibt aber kalt. Wintersportler kamen am Samstag dank des Neuschnees auf ihre Kosten, Autofahrer wurden aber mitunter vor größere Herausforderungen gestellt (Foto: dpa). » - Mehr

Rheinmünster