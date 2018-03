Von der Heuernte und der Bedeutung der Geschöpfe

(sawe) - Der Rastatter Dr. Karl-Michael Walz engagiert sich seit 35 Jahren ehrenamtlich in der Straffälligenhilfe. Dafür erhielt der ehemalige Direktor des Amtsgerichts Pforzheim nun das Bundesverdienstkreuz am Bande, das ihm Justizminister Guido Wolf überreichte (Foto: pr). » - Mehr

(ron) - Der wohl erste und bekannteste DJ des Murgtals, Günter Krackenberger, kehrt zurück: Für das Konzert anlässlich des 40. Bühnenjubiläums von Dieter Kirchenbauer am Samstag, 3. März, bringt er seine original Schallplattensammlung zurück ins Rampenlicht (Foto: ron). » - Mehr

(sb) - Von einem vollen Erfolg sprach Organisatorin Sandra Reingruber beim neunten Natur- und Biotag in der Reithalle. Auch dieses Mal wurde für die Besucher, die aus dem ganzen Landkreis und darüber hinaus gekommen waren, ein buntes Programm zusammengestellt (Foto: sb). » - Mehr

Rastatt