Auf den Baustellen läuft es rund

(lsw) - Karlsruhe will die Baumaßnahmen in der Stadt so gut wie möglich mit den Autobahnbaustellen koordinieren, damit es keinen Verkehrskollaps gibt. Das betonte der für Bau zuständige Bürgermeister Michael Oberr gestern bei der Vorstellung des Jahresbauprogramms.



Frost: Baustellen beeinträchtigt Baden-Baden (red) - Die frostigen Temperaturen haben Folgen für die städtischen Baustellen: Auf dem Leopoldsplatz, in der oberen Luisenstraße, in der Schwarzwaldstraße und in der Ooser Hauptstraße kann derzeit gar nicht oder nur in reduzierter Form gearbeitet werden.