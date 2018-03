"Lehnen nicht grundsätzlich ab"

Gaggenau - Kein Platz für lokale Handwerker und Gewerbetreibende? Im neuen Logistikzentrum des US-Investors Hillwood in Ottenau kommen nur große Firmen zum Zuge, kritisierten Stadträte in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Hillwood seinerseits betont, dass man grundsätzlich keine Anfragen von vorneherein ablehne.

"Wir vermarkten unsere Flächen an ein breites Kundenspektrum und schließen hier grundsätzlich erst einmal keine bestimmte Nutzergruppen aus", betonte Peter Schuijlenburg in dieser Woche auf BT-Anfrage. Er ist Senior Vice President von Hillwood Europe.

"Tatsache ist aber," so Schuijlenburg weiter, "dass sich die meisten Kundenanfragen auf größere Flächen beziehen. Dies belegt auch die Vermietung der ersten Halle. Die Mieter wollten hier alle mindestens 10000 Quadratmeter mieten."

Eine Vermietung an Kleinbetriebe lehne Hillwood nicht grundsätzlich ab. Gleichwohl gibt Schuijlenburg zu bedenken: "Eine Vermietung soll jedoch für uns auch wirtschaftlich attraktiv sein. Ob dies so ist, hängt von der einzelnen Anfrage ab."

In der Sitzung am Montag hatte Gerlinde Stolle (SPD) berichtet, dass ein örtliches Unternehmen bei der beabsichtigten Einmietung nicht zum Zuge gekommen sei - weil es lediglich 1000 Quadratmeter in Anspruch nehmen wolle.

Wirtschaftsförderung will nachhaken

Bürgermeister Michael Pfeiffer hatte ausgeführt, dass die erste gebaute Halle mit 15000 Quadratmetern zunächst in drei Teile geteilt werden könne; je nach Nutzung sei eine weitere Unterteilung möglich. Unterm Strich seien aber 2500 m2 die Mindestgröße für eine einzelne Firma, nicht zuletzt wegen des Hallenzuschnitts.

Martin Hahn (FWG) kritisierte: "So werden die Handwerksbetriebe von Ottenau abgesägt." Einem Handwerker würden üblicherweise 1000 Quadratmeter reichen. Er befürchte, dass sich das Areal so entwickeln werde, wie man es gerade nicht gewollt habe.

Nach der Diskussion im Gemeinderat wird das städtische Amt für Wirtschaftsförderung nochmals bei den Handwerksbetrieben abfragen, wie groß der Bedarf an Anmietung von Lagerflächen ist. Dies erläuterte Pressesprecherin Judith Feuerer. Die Wirtschaftsförderung habe bereits Handwerker an Hillwood vermittelt, die an Flächen für Lagerung oder Ansiedlung interessiert waren. Die Gespräche hätten jedoch zu keiner "Angebots-/Nachfrageübereinstimmung" geführt: "Zum einen sind, wie schon am Montag angesprochen, die Größenzuschnitte nicht immer passend, zum anderen gibt es auch Handwerker, die lieber Eigentümer der Fläche sind anstatt mieten zu wollen."

Hillwood habe aber mitgeteilt, dass es derzeit Gespräche mit Interessenten für den zweiten Bauabschnitt gebe; diese seien nicht der Logistikbranche zuzurechnen. Um wen es sich handele, sei der Stadtverwaltung nicht bekannt.

Auf Nachfrage betonte Feuerer, dass die Stadt Gaggenau bei der Verkaufsentscheidung der ehemaligen KWH-Flächen an Hillwood nicht beteiligt war: "Die Verkaufsentscheidung wurde im Rahmen eines Insolvenzverfahrens getroffen. Die Entscheidungshoheit lag beim gerichtlich bestellten Insolvenzverwalter. Die Stadt hatte somit keine Möglichkeit, in das Verfahren einzugreifen."