Furcht vor erneutem "Lehrgeld"

Loffenau - Ein eher unauffällig wirkendes Thema auf der Tagesordnung hat die Gemeinderäte am Dienstagabend in Loffenau am meisten beschäftigt. Die Rede von Bürgermeister Markus Burger zum beabsichtigten Haushaltsplan 2018, den er den Fraktionen zur Prüfung vorlegte (das BT berichtete gestern), nahmen alle Räte unkommentiert zur Kenntnis und bedachten den Rathauschef mit Applaus.

Als essenzieller werteten die Bürgervertreter die Situation im "Haus des Gastes". Nach drei eher unglücklichen Liaisons mit Pächtern treibt die Räte die Sorge um, wieder aufs falsche Pferd zu setzen. Das will vor allem Helmut Möhrmann (SPD&Aktive Loffenauer Bürger) vermeiden. "Mir geht das zu schnell. Da muss man mehr Gehirnschmalz einbringen", befand der Fraktionssprecher mit Blick auf den Vorschlag der FWG. Deren Chef, Reiner Singer, hatte Überlegungen vorgetragen, damit Vereine häufiger als bisher die Festhalle nutzen, um ihre Kassen aufzubessern.

Bis dato müssen Veranstalter Getränke und Speisen vom Pächter der "Adlerstuben" abnehmen. "In Einzelfällen kann das zweckmäßig sein, insgesamt ist es aber eher unattraktiv, wenn man nichts verdienen kann", weiß Singer. Für seine Fraktion wie Burger kommt deshalb der Einbau einer Küche in Betracht. Die Gemeinde tendiert dazu, die bisher steuerlich bedingte Pacht-Koppelung von Halle und Gaststätte zu trennen: Die hohen Energiekosten des gesamten Hauses sind für jeden Betreiber ein Ärgernis und sollen - unabhängig von der künftigen Ausrichtung - nach der bereits erfolgten energetischen Untersuchung durch die Firma Badenova gesenkt werden. Die Pacht könnte so niedriger ausfallen - vor allem auch, wenn ein neuer Pächter der "Adlerstuben" nicht wie bisher einsteigt, um gleichzeitig die angegliederte Wohnung zu bekommen.

Bertram Herb stellte für die CDU klar: "Wir brauchen eine Gemeindehalle und ein Gasthaus in Loffenau und einen Pächter, mit dem wir langfristig zusammenarbeiten können." Auch wenn ihm das Konzept der FWG zu weit gehe, wollte er Eckpunkte daraus in die Beschlussvorschläge integrieren. Dies übernahm Burger, der zugleich berichtete, dass der noch laufende Vertrag "vor wenigen Tagen gekündigt wurde" und er bereits die "Fühler nach einem neuen Pächter ausgestreckt" habe. Ein "überhastetes Vorgehen" schloss er im Sinne Möhrmanns aus. Singer will ebenso kein viertes Mal "Lehrgeld bezahlen".

Die Räte ermächtigten die Verwaltung einstimmig, Vorschläge für die künftige Nutzung des "Haus des Gastes" zu erarbeiten und dabei die Belange der Vereine zu berücksichtigen. Die Suche nach einem neuen Pächter läuft parallel und soll dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt werden, so sich ein veritabler Interessent findet.