Neue Jobs im Benzwerk Gaggenau

Gaggenau - Am Daimler-Standort Gaggenau mit seinen Werksteilen arbeiten derzeit 6820 Menschen. Ab Mai werden es einige mehr sein: "Dank der sehr guten Auftragslage haben sich Standortleitung und Betriebsrat darauf geeinigt, 82 Menschen in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis ab 1. Mai 2018 zu übernehmen", meldete Daimler gestern. Jeweils die Hälfte davon sind bislang befristet Beschäftigte und Leiharbeiter. Die Verträge der anderen Leiharbeiter wurden bis Ende des Jahres verlängert.

Die Leiharbeiterquote beträgt derzeit rund acht Prozent, also rund 550 Leute. Bei der jüngsten Betriebsversammlung informierten Betriebsrat und Standortleitung über die neueste Entwicklung.

"Die neuen Arbeitsplätze entstehen in den zentralen Fertigungsbereichen, wie in der Fertigung der schweren Nutzfahrzeuggetriebe, in der Umformtechnik im Presswerk Kuppenheim sowie in der Produktion von Pkw-Drehmomentwandler, so Daimler.

"Unsere Auftragsbücher sind für das Jahr 2018 gefüllt. Die Produktionsauslastung bei den Nutzfahrzeuggetrieben, -achsen und Pkw-Drehmomentwandlern ist auf höchstem Niveau. Die sehr gute Auftragssituation aus 2017 setzt sich auch 2018 fort. Um das anspruchsvolle Programm in den kommenden Monaten zu stemmen, müssen wir weiterhin hochflexibel produzieren und unsere Kapazitäten optimal ausnutzen", wird Standortleiter Dr. Matthias Jurytko zitiert. In den letzten zehn Jahren habe Daimler im Mercedes-Benz Werk Gaggenau rund 700 Zeitarbeitnehmer fest eingestellt.

Betriebsratsvorsitzenden Michael Brecht betonte: "Wir haben auch dieses Mal wieder schwer mit dem Management gerungen und können wieder einer stattlichen Anzahl von Leiharbeitnehmern eine Zukunftsperspektive bei uns anbieten. Die Zahl der Übernahme von Leiharbeitnehmern unterstreicht, dass wir mit unserer Standortstrategie auf dem richtigen Weg sind."

Brecht richtete auch den Blick auf die Zahl der Auszubildenden. Diese müsse erhöht werden, sagte Brecht mit Blick auf den Facharbeitermangel. Facharbeiternachwuchs müsse aus der Ausbildung heraus bereitgestellt werden. Dabei sei ohnehin zu berücksichtigen, dass ein Teil der Azubis nach der Lehre weiterführende Bildungseinrichtungen besuchen.

"Nächstes Jahr feiern wir 125 Jahre Automobil, deshalb wäre es gut, wenn aus 90 dann 125 neue Azubis werden", sagte Brecht. Standortleiter Jurytko wollte sich gestern auf diese Zahl nicht festlegen lassen.

Brecht kritisierte, dass in den vergangenen Jahren die Zahl der Auszubildenden gesunken sei. Doch gerade dann, wenn man über eine neue Batterienfabrik oder Ähnliches nachdenke (wir berichteten), dann brauche man hoch qualifizierte Mitarbeiter: "Das muss nun angegangen werden, damit man in fünf oder zehn Jahren bereit ist."

Jurytko seinerseits richtete den Blick auf den Zeitraum ab etwa 2021. Dann werde sich ein Umbruch in der Mitarbeiterschaft abzeichnen - wenn die geburtenstarken Jahrgänge mit dem Eintritt in das Rentenalter beginnen. Dies sei ein Verlust, andererseits eine Chance zur Weiterentwicklung, nannte er Schlüsselkompetenzen, die langfristig wichtig seien: in den Themenfeldern E-Mobilität und Digitalisierung.

Dieses Thema werde das Unternehmen auch auf der Fachbereichsebene angehen - "mit klarer Zuversicht, dass wir auch in Zukunft wettbewerbsfähig sein werden".