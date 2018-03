"Viele Arbeitsplätze hängen am Diesel"

Gaggenau - Rund 200 Millionen Euro wurden in den vergangenen Jahren investiert: in mehr Kapazität und neue Strukturen. Nun sei das Mercedes-Benz-Werk Gaggenau sehr gut aufgestellt, betont Standortleiter Dr. Matthias Jurytko. So sieht es auch Betriebsratschef Michael Brecht: "Die gemeinsame Strategie greift, und die Veränderungsvorhaben verlaufen nach Plan."

Gleichwohl moniert der Betriebsrat fehlende Kapazitäten im Getriebebereich. "Hier rächt es sich, dass das Unternehmen Anfang 2017 vereinbarte Kapazitätserweiterungen nach hinten verschoben hat," sagt Udo Roth, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender.

"Es brummt", freut sich Jurytko, und Brecht konstatiert: "Beim Absatz feiern wir bei Daimler Rekord um Rekord. Der Februar war der 60. Monat in Folge, in dem Mercedes-Benz weltweit mehr Fahrzeuge ausgeliefert hat als im jeweiligen Vorjahresmonat. Bei den Trucks ist der europäische Markt auf einem stabilen Niveau."

Auch in den Nafta-Märkten (Nordamerikanische Freihandelszone) und Brasilien werde wieder ein Beitrag zu einer hohen Auslastung in Gaggenau geleistet: "Die Rekord-Ergebnisbeteiligung von 5700 €Euro hat sich die Belegschaft mehr als verdient."

Im Pkw-Bereich sei die Auslastung auf hohem Niveau leicht steigend. In der Wandler-Produktion werde man 2018 die Zwei-Millionen Grenze pro Jahr erreichen. Vor der Unimog-Verlagerung 2001 waren es 700000 Einheiten. Brecht: "Auch in der Umformtechnik arbeitet die Belegschaft seit Monaten am Anschlag. Teilweise bis zu 21 Schichten, also rund um die Uhr."

Kritisch sieht Brecht die Diskussion um Dieselmotoren und deren scheinbare Umweltunverträglichkeit: "Diesel kann sauber, die neuen sind sauber." Die Politik müsse sich dem Thema behutsam nähern. "Wir haben auch in Gaggenau viele Arbeitsplätze, die vom Diesel abhängen." Er erneuerte seine Kritik an dem Modellprojekt zur E-Mobiliät auf der B462: "Bis dieses Projekt im Murgtal mit 26 Tonnern laufen wird, haben wir bereits den 40 Tonner." Standortleiter Jurytko erläuterte, dass die erste Generation von elektrifizierten 40-Tonnen-Lkw (Typ Actros) bei zehn Speditionsunternehmen zum Testeinsatz kommen werde. "Spätestens 2021" werde Daimler damit einen serienfähigen Lkw haben, der gerade im Kurzstreckenbereich zum Einsatz kommen könne.