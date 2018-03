Schimmliges Brot, Kuchen und Kekse sind lebensgefährlich für Tiere Von Marvin Lauser Gernsbach/Gaggenau - Was haben kalter Braten, Kuchen, Schokoladenkekse, verschimmelte Äpfel und verschimmeltes Brot gemeinsam? Sie gehören nicht auf den Speiseplan von Nutztieren. Bis auf den Kuchen und die Kekse würden Menschen diese Lebensmittel in dem Zustand ebenfalls nicht verzehren. Trotzdem haben Jasmin Schneider und ihr Vater Ralf Weiser, die auf der Gernsbacher Weinau sechs Ziegen zur Landschaftspflege halten, einige dieser Dinge schon auf ihrer Weide entdeckt. Zuletzt am Freitag. "Kaum zu glauben" ist für die Gernsbacher Ziegenhalter, was sie auf ihrer Koppel vorfanden. Am Weidengatter stand eine Plastiktüte mit stark verschimmelten Brotresten. Weitere Brotstücke lagen auf der Wiese verteilt. "Wir können nicht verstehen, wie gedanken- und verantwortungslos einige unserer Mitmenschen sind", schrieb Weiser dem BT per Mail und fügte ein Foto der Tüte mit besagtem ungenießbaren Brot an. "Derartige Waren sind für Menschen und Tiere gesundheitsgefährdend", betont der Hobby-Landschaftspfleger beim anschließenden Treffen. Zudem bestehe für die Wiederkäuer die Gefahr einer Kolik, wenn sie beispielsweise Kuchen essen. Schneider und Weiser, die seit vergangenen Mai sechs Burenziegen halten, unterstellen den Menschen "nichts Böses", bitten aber nachdrücklich darum, das Füttern zu unterlassen. Weiser betont, dass sie die Burenziegenherde mit ausreichend Heu und Getreide "gut über den Winter gebracht haben" und die Tiere demnächst in Hanglage wieder saftiges Grünfutter und Buschwerk vorfinden. Bis Mai müssen die Tiere in ihrem großzügig angelegten Winterquartier bleiben, wo sie bestens versorgt würden. So wie Schneider und Weiser ist auch Anne Reichel, die zwei Pferde auf der Weinau hält, sehr auf das Wohl ihrer Tiere bedacht. Sie sah sich gezwungen, Verbots- und Hinweisschilder an ihren Zäunen zu befestigen, da Wanderer und Passanten den Tieren immer wieder zu fressen geben. Auch Reichel unterstellt den Fütternden keine böse Absicht, verweist jedoch darauf, dass die Tiere "ihr Privateigentum" und stets gut versorgt sind. So sei es für ihren 37 Jahre alten Hengst, der kaum noch Zähne habe, lebensgefährlich, wenn jemand einen Apfel oder eine Karotte verfüttere. Alexandra Bauer, die mit ihrem Mann Thomas in ihrem "Jakobshöfle" auf der Weinau Pferde, Schafe und Ziegen hält, beklagt: "Die Fütternden sind völlig beratungsresistent." Ihr Mann habe schon kalten Braten im Wassertrog der Tiere gefunden. "Bisher haben aber weder Hinweisschilder, noch direkte Ansprache oder Aufklärung über die Gefahren geholfen", erklärt Alexandra Bauer fast schon resigniert. "Wenn man die Passanten darauf hinweist, dass Schokokekse nicht für Tiere gedacht sind, werden sie auch noch unverschämt", fügt Bauer an. Eine weitere Tierhalterin aus Reichental hatte sich Anfang Januar aus den gleichen Gründen an die Stadt Gernsbach gewandt, teilte die Pressestelle auf BT-Anfrage mit. Auch die Realschule Gaggenau, die im naturpädagogischen Bereich eine "Ziegen-AG" anbietet, hatte nach der AG-Gründung 2009 laut Lehrer Dirk Böhmer "vereinzelt Probleme". Die beteiligten Schüler würden Passanten aber auf deren Fehlverhalten hinweisen. Böhmer hält privat Schafe. Er vermutet, dass die Gernsbacher Tierhalter wegen des vielen Publikumsverkehrs auf der Weinau Probleme haben. Dem Sulzbacher Gerd Hofmann, der mit seiner Frau Josefa Kamerunschafe zur Landschaftspflege in der Oberau hält, ist bisher kein "Fremd-Füttern" aufgefallen.

