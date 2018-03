Fast ein ganzes Leben zum Wohle anderer Menschen

Gernsbach - Auf der Suche nach einem Gesprächsbeginn, in dem es ausnahmsweise mal nicht ums Wetter geht, kommt im Moment eigentlich nur die politische Wetterlage in Deutschland infrage. "Nicht ganz glücklich sei er mit der Entwicklung, aber doch zufrieden", sagt Heinz-Volker Faßnacht. Wie auch anders, sieht er doch in der SPD von Jugend an seine politische Heimat. Heute vor 75 Jahren in Freiburg geboren, begann er sich nach Abschluss der Schule zunehmend für den Beruf des Sozialarbeiters zu interessieren.

Er legte die Fachhochschulreife ab, begann folgerichtig im niedersächsischen Delmenhorst ein Studium zum Diplom-Sozialarbeiter und Heilpädagogen, war dort als stellvertretender Heimleiter tätig. Ein Kümmerer wollte er sein, einer, der schon als junger Mann Verantwortung für seine Mitmenschen übernehmen wollte. Und er nahm, noch nicht einmal 30 Jahre alt, 1973 das Angebot aus Gernsbach an, das seit einem halben Jahr geschlossene evangelische Mädchenheim als Heimleiter und Geschäftsführer in der Gernsbacher Weinbergstraße zu übernehmen.

Dass die Mannschaft zunächst aus wenigen Erwachsenen bestand, seine Frau Renate gehörte als seine Stellvertreterin, Erziehungsleiterin und Beraterin dazu, war der damaligen Erziehungsphilosophie geschuldet. Damals brachte den Faßnachts viel Kopfschütteln von Außenstehenden ein, dass die Eltern zusammen mit den eigenen drei Söhnen und den Zöglingen in Ski- und Sommerfreizeiten fuhren. "Ein Heim allein für Mädchen", viele Chancen sah Faßnacht in den 1970 Jahren nicht, dass das Heim Bestand haben würde. Was vor 35 Jahren mit vier ihrer familiären Wurzeln beraubten Teenagern aus Berlin begann, hat sich inzwischen zum Erfolgsrezept entwickelt. Inzwischen leben etwa 30 Kinder und Jugendliche im Gernsbacher Heim. "Nicht alle finden den Weg in die selbstbestimmte Unabhängigkeit", doch Faßnacht ist überzeugt, dass er mit seiner Art des nahezu gleichberechtigten Umgangs miteinander mehr Gehör fand als damals gängige Methoden von Gängelei und Bestrafung.

Heinz-Volker Faßnacht ist mehr als die Summe seiner Siege und Niederlagen, er besticht durch seine freundliche und humorvolle Art: Verletzende Äußerungen waren ihm stets fremd, körperliche Strafen ausgeschlossen, selbst dann, wenn er Kritik üben musste, geschah das mit Respekt vor seinen Zöglingen. Fast legendär ist ein Satz an einen problematischen Teenager: "Auch wenn du zum 50. Mal wegrennst, gehörst du doch zu uns, und hast bei uns immer einen sicheren Platz."

Der Mann, der anfangs reine Mädchenerziehung unmöglich fand, erkannte es später als vorteilhaft, wenn Mädchen, denen außerhalb des Heims alle öffentlichen schulischen Wege offenstehen, einen Schutzraum für ihre Entwicklung haben. Die Wandlung eines strengen Erziehungsstils zu einem vertrauensvollen Miteinander "voller Liebe und Geduld" machte aus Faßnacht einen zufriedenen Mann, der voller Freude auf diese Jahre zurückschaut: "Es waren meine besten Jahre."

Vor zehn Jahren begann für Faßnacht der Ruhestand und damit die Zeit, sich ab nun als Vorsitzender des Gernsbacher SPD-Ortsvereins wieder mehr um die lokalen Belange der Papiermacherstadt kümmern zu können. Gefragt nach den brennendsten Problemen seiner Stadt, wird Faßnacht nachdenklich: "Da gibt es in unserer schönen Stadt nicht wenige Aufgaben, die anzugehen sind."

Und mit einem zufriedenen Lächeln öffnet Faßnacht das große Fenster zur sonnenüberfluteten Terrasse hoch oben am Selbacher Eck: "Ist das nicht das Äußerste, was ich erreichen konnte? Fast ein ganzes Leben zum Wohle anderer Menschen?" Doch zunächst kann es im Hause Faßnacht eng werden, wenn heute seine drei Söhne, die fünf Enkel, Nachbarn, Freunde, Genossen und Kollegen an der Tür klingeln, um ihre Glückwünsche zu überbringen.