Was kostet der Wolf?

Sie forderte eine zügige Klärung, ob eine Kulturlandschaft wie das Murgtal, das durch intensive Pflege entstanden ist und erhalten wird, ein Wolfsrudel brauche. Die Weidetierhalter würden schon "an der Oberkante arbeiten", die meisten der kleinen Betriebe stünden durch zusätzliche Herdensicherung und durch die mangelnde Absicherung bei Schäden durch Wolfsübergriffe vor dem finanziellen Aus. Und das hätte direkte und konkrete Auswirkungen auf die geschützten Weideflächen, die freie Landschaft und die Artenvielfalt.

Dass dieses Thema auf großes Interesse stieß, freute Baiersbronns Bürgermeister Michael Ruf - das Kurhaus war rappelvoll mit Besuchern aus den Landkreisen Freudenstadt, Rastatt und Calw. "Wir wollen nicht, dass unsere Täler zuwachsen", dankte der Gemeindechef dem Schäfer Jörg Frey aus Schönmünzach stellvertretend für viele Landschaftspfleger. Der Schafzuchtverband versuchte, nicht einseitig über das Thema Wolf zu informieren, sondern hatte weitere Fachleute mit ins Boot genommen.

Rudel braucht 250 Quadratkilometer

Peter Heffner, der Geschäftsführer des Landschaftserhaltungsverbands Freudenstadt, referierte über die Entstehung und Bewahrung der Kulturlandschaft und vor allem die Bedeutung der Weidetierhaltung für das Freihalten der Täler und die Artenvielfalt. Er forderte dringend die Entwicklung eines guten Wolfsmanagements.

Laura Huber-Eustachi von der Forstlichen Versuchsanstalt in Freiburg ist hauptberuflich mit dem Wolfsmonitoring befasst. Ausführlich erläuterte sie die Entwicklung der Wolfspopulation in Europa und Deutschland, die Wanderwege und Ausbreitung der Tiere (ein Rudel braucht etwa 250 Quadratkilometer Fläche). Die Anzahl der Meldungen steige stetig, oft sei ein genetischer Nachweis nicht möglich oder die vermeintlichen Wölfe entpuppten sich als freilaufende Hunde. Die Arbeit der Monitoring-Gruppe werde durch "Fake-News" deutlich erschwert. Ein Rudel gebe es in Baden-Württemberg noch nicht.

Der Landesschafzuchtverband geht davon aus, dass sich durch Wölfe vieles ändern wird. "Der Wolf wird Sie nicht fressen, aber das Verhalten wird sich ändern und es wird zu Einschränkungen kommen", erklärte Anette Wohlfahrt. Jogger, Wanderer, Reiter, Hundehalter oder Waldkindergärten müssten sich auf das Raubtier einstellen.

Das größte Problem der Weidetierhalter sei nicht der Schutz durch Zäune oder Hunde, sondern das finanzielle Risiko bei einem Angriff. "Die Haftpflicht zahlt einmal und vielleicht auch ein zweites Mal." Dann würden die Tierhalter der Versicherung zu teuer. Umgekehrt seien die staatlichen Mittel auf 15000 Euro pro Betrieb innerhalb von drei Jahren begrenzt. Greift ein Wolf öfter eine Herde an, gibt es keine Entschädigung mehr für den Halter.

"Wenn der Wolf kommt, die Herde bricht in Panik aus und es kommt zu einem Unfall auf der Straße, bezahlt nach derzeitigem Recht der Tierhalter", fand Anette Wohlfahrt deutliche Worte und forderte: "Das muss geändert werden." Wer den Wolf wolle, der müsse auch die Haftpflicht übernehmen. Tierhalter Herbert Schaible hat mittlerweile vier Herdenschutzhunde, ist aber nach den bisherigen Erfahrungen nicht sicher, ob diese tatsächlich effektiv schützen.

In der abschließenden Diskussionsrunde zu später Stunden erteilte das Podium mit allen Referenten Polemik eine klare Absage. Bislang sei der Wolf, auch wenn er in Europa nicht vom Aussterben bedroht sei, eben streng geschützt und komme von ganz alleine nach Baden-Württemberg.