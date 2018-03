6 270 Ziegel suchen Paten Gernsbach (vgk) - "Ich kann nur Positives berichten", sagte Peter Oetker, der Vorsitzende des Forums Zehntscheuern, zu Beginn der Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend. Der Verein hatte im vergangenen Jahr nicht nur einen ordentlichen Mitgliederzuwachs zu verzeichnen, auch kam Bewegung in die geplanten Sanierungsmaßnahmen. Das Forum hatte die Fraktionen des Gemeinderats zu Besichtigungen eingeladen, um ihnen zu zeigen, wo genau die Problemzonen der Gebäude liegen. Dies habe dazu beigetragen, im Kommunalparlament ein Klima pro Zehntscheuern zu erzeugen. Auch konnte die Deutsche Denkmalstiftung Baden-Württemberg vom Wert der Scheuern und vom Engagement der Forums-Mitglieder überzeugt werden. Die von der Stiftung bereitgestellten Mittel gehen an die Stadt. "Gäbe es, laut Denkmalstiftung, das Forum nicht, wäre es schwierig geworden, die Mittel freizubekommen", führte Oetker dazu aus. Im November 2017 wählte die Landesdenkmalstiftung die historischen Gebäude gar zum Denkmal des Monats (wir berichteten). Bis zu den Feierlichkeiten anlässlich des Stadtjubiläums 2019 sollen die Zehntscheuern in einem respektablen Zustand sein. Doch auch die Forumsmitglieder gehen davon aus, dass es noch Überraschungen geben kann. "Wir hoffen, dass dies nicht der Fall sein wird, der Zeitplan ist sehr knapp", betonte der Vorsitzende. Um die Sanierung voranzutreiben, wurden in den städtischen Haushalt noch einmal 395000 Euro eingestellt, wie Julian Christ, der Bürgermeister, in einem Brief den Forumsmitgliedern mitteilt. Die Investitionssumme beläuft sich auf insgesamt 895000 Euro. Am 23. März wechseln im Rathaus 20000 Euro als Spende den Besitzer. Es ist der Beitrag des Forums Zehntscheuern an den Sanierungskosten. Auch warb Oetker - im Vorgriff auf die nächsten Vorstandswahlen 2019 - um das Interesse jüngere Menschen an der Arbeit des Forums. Für den 10. April hat sich der Vorstand der Denkmalstiftung in Gernsbach angemeldet, um sich die Zehntscheuern anzusehen. Die Einnahmen und Ausgaben stellte der Versammlung Kassierer Fritz Walter vor. Er konnte von einem erklecklichen Kontostand berichten. Die Anzahl der Mitglieder stieg von 176 auf 201 Personen. Die Richtigkeit des Ergebnisses bestätigten die Kassenprüfer Rudi Seifried und Wolfgang Dorn. Die geplante Satzungsänderung beinhaltet die Verwendung des Vermögens im Falle der Vereinsauflösung. So soll das Vereinsvermögen, das an die Stadt gehen wird, ausschließlich der Pflege und dem Erhalt historischer Gebäude und dem Altstadtbild zufließen. Mit den ersten Arbeiten in den Scheuern soll am 26. März begonnen werden, zunächst mit der Vernadelung der Stadtmauer. "Sie bewegt sich in Richtung Waldbachstraße", erklärte Pia Cordes. Die Sicherung der Statik der Holzkonstruktion im Inneren des Dachgeschosses und der Fassade sollen die nächsten Schritte sein. Dacheindeckung nebst Blech und Blitzschutzarbeiten, Mauer-, Putz- und Malerarbeiten an der Fassade sollen folgen. 2019 geht es dann um "das Schönmachen", unter anderem von Toren und Türen, kündigte Cordes an. Mit einer Ziegelpatenschaft will das Forum für den historischen Wert der Gebäude und die daraus resultierenden Sanierungsarbeiten werben. Eine Patenschaft kann jeder für zwei Euro übernehmen. Damit wird ein Ziegel der Marke Z1 Ludiwici erworben, dieser wird nummeriert und in eine Liste eingetragen. Insgesamt suchen 6270 Ziegel eine Patin oder Paten. Am 20. April möchte der Verein Forum Zehntscheuern auf dem Wochenmarkt auf die Patenschaftsaktion aufmerksam machen.

