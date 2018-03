Friedhofsanierung und Hallengebühren

(red) - Als ein Höhepunkt im Kulturkalender von Gernsbach gilt die Puppentheaterwoche. Mit dem 30. Geburtstag der Veranstaltungsreihe feiert die Stadt in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum. Los geht′s kommenden Freitag. Für einige Stücke gibt es noch Karten (Foto: pr). » - Mehr

Iffezheim