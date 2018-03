Die Zeichen stehen auf Abriss

Gaggenau - Es sind nun bald an die vier Jahrzehnte, dass das Parkhaus am Bahnhof das Stadtbild prägt. Nun scheinen seine Tage gezählt: "Sanieren werden wir es voraussichtlich nicht mehr", sagt Lothar Volle. Er ist Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Baden-Baden-Gaggenau. Seit Ende 1992 ist das vorher städtische Parkhaus in deren Eigentum.

"Lieber heute als morgen eine Lösung finden" würde Volle gerne für das Betongebilde. Gemeinsam mit der Stadt Gaggenau solle dies geschehen - und mit einem Investor. Diesen gibt es allerdings noch nicht, wie sowohl Volle als auch Bürgermeister Michael Pfeiffer bestätigen.

Seit Jahren steht das Parkhaus einer Entwicklung der Innenstadt im Weg - und damit in der Diskussion. Sein baulicher Zustand ist nicht mehr gut, und sein Erscheinungsbild ist mit unansehnlich noch wohlwollend ausgedrückt. In Abend- und Nachtstunden ist es darüber hinaus nicht selten Schauplatz lärmender Treffen.

Anfang 2014 hatte die SPD-Fraktion im Gemeinderat den Abriss gefordert. Seither wurde in direkter Nachbarschaft der Bahnhofvorplatz millionenschwer saniert, auch das Bahnhofgebäude erfuhr eine Aufhübschung. Weitergehende Pläne waren hintangestellt worden - schließlich wartete die Stadt auf das Sanierungsgutachten für das Parkhaus - beziehungsweise auf die Schlussfolgerungen, die seitens der Sparkasse daraus gezogen wurden.

Die Überlegungen, das Parkhaus abzureißen, reichen noch viel weiter zurück: im Februar 1999 hatte ein Architekt aus Kippenheim einen städtebaulichen Realisierungswettbewerb gewonnen.

Stellplätze werden gebraucht

Damals ging es um den Bau eines "Magneten", dem heutigen Murgtal-Center. 25 Mitbewerber hatte der Architekt aus dem Rennen geworfen. Das Parkhaus beim Bahnhof und auch das Bahnhofgebäude selbst wollte er abreißen lassen. Jahrzehnte später: Das Murgtal-Center wurde eröffnet - Bahnhof und Parkhaus stehen immer noch.

Ein ersatzloser Wegfall des Parkhauses wäre für das Kreditinstitut keine gute Lösung, gibt Lothar Volle allerdings zu bedenken. Schließlich will die Sparkasse Parkplätze für ihre Mitarbeiter vorhalten.

Eine neue Überbauung des Areals war bereits Thema bei der Sanierung der Nördlichen Innenstadt, erläutert Bürgermeister Pfeiffer. Dieses Vorhaben ist mittlerweile abgeschlossen. Wie geht es weiter? "Wir sind in Gesprächen", sagt Pfeiffer. Entscheidend sei, dass ein Investor gefunden werde, "der ein gutes Konzept vorlegt".

Was denn ein gutes Konzept aus Sicht der Stadt wäre, darüber will Pfeiffer sich nicht auslassen. Auch eine Festlegung auf einen Wohnbau-Schwerpunkt, wie auf der anderen Seite der Gleise, will er nicht treffen. "Das ist ein zentraler Platz in der Stadt, da muss man sich überlegen, was passt und in welcher Dimension es entstehen soll. Wenn ein Investor kommt, dann werden wir schon klar sagen, was die Rahmenbedingungen sind."