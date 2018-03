Ed Sheeran verzaubert Talente bei "The Voice Kids"

Gernsbach/Unterföhring - "Wie? Ed Sheeran? Ehrlich jetzt?" Die jungen Musiker bekamen sich vor Glück kaum ein. Vor allem die 13-jährige Maxima Clavey kann es nicht glauben, als ihr Gastcoach bei "The Voice Kids" den Raum betritt. Völlig verzaubert fällt die Braunschweigerin ihrem großen Idol um den Hals. Selbst der nationale Sangesstar Max Giesinger schluckte: "Ich habe auch ordentlich große Augen gemacht. Der größte Weltstar weit und breit im Moment bei uns! Bei ,The Voice Kids'. Ich glaube, mit ihm bekommt man die Kids noch einmal auf die 100 Prozent." Gemeinsam mit Ed Sheeran probte Giesingers Team um Maxima Clavey seinen Mega-Hit "Thinking out Loud".

Der Brite selbst hält diesen "für einen der besten Songs, den man live spielen kann. Immer wenn ich ihn auf einem Konzert spiele, singen alle mit. Ich habe dabei immer wieder Schmetterlinge im Bauch."

Oliwia Czerniec bekam bei den Aufnahmen zur nächsten "Battle"-Runde bei "The Voice Kids" nur am Rande mit, dass Ed Sheeran beteiligt ist. Die Gernsbacherin konzentrierte sich auf ihren Auftritt, der morgen um 20.15 Uhr bei SAT.1 ausgestrahlt wird. Wie schon beim Auftakt darf die Familie der 13-Jährigen nichts über den Ausgang des Duells verraten. Vertragliches Stillschweigen ist vereinbart. Ihre Eltern Bartosz und Iwona Czerniec laden aber ab 19 Uhr Verwandte und Freunde zum Fest in ein Gernsbacher Restaurant ein, wo alle zusammen mit Oliwia die Aufzeichnung verfolgen.

Die Schülerin des Goethe-Gymnasiums wird bei ihren Auftritten von Nena und deren Tochter Larissa unterstützt. Als Coaches holte Team "Larena", wie die beiden abgekürzt genannt werden, bei der letzten Staffel 2017 mit Sofie Thomas Platz eins und wollen ihren Titel verteidigen. Davon träumt Czerniec natürlich auch, sich mit dem einstigen Neue-Welle-Superstar gegen die Schützlinge von Mark Forster und Max Giesinger durchzusetzen. Zunächst einmal geht es für die Gernsbacherin jedoch im internen Vergleich gegen die Österreicherin Lea und den zwölfjährigen Lübecker Bjarne Sachtler. Sein Können muss das Trio diesmal bei "I Wish" von Stevie Wonder beweisen.

Ein "Feuerwerk" an Stars gab es bei der Aufzeichnung nicht nur wegen der Teilnahme von Wincent Weiss und Ed Sheeran. Zudem war Michael Patrick Kelly dabei - und vor allem Mädchen-Schwarm Matthias Schweighöfer. Der Kinostar und Kurzzeit-Musiker war als Gastcoach bei Czerniec im Einsatz, was bei manchen Mitschülerinnen am "Goethe" noch mehr Neid auslösen dürfte als ein Ed Sheeran.