Auer Musiker wählen Dreierteam

Bei der Wahl votierten die Mitglieder für das Vorstandschaftsteam mit Sven Herrmann als Vorstand Öffentlichkeitsarbeit, Nino di Fede als Finanzvorstand und Marcel Krieg als Vorstand für Wirtschaft und Technik. Yvonne Krieg ist die neue Schriftführerin, passive Beisitzer sind Natalie Bleier-Baumstark und Thomas Konzelmann. Die Vorstandschaft ist für zwei Jahre gewählt. Ingo Bleier und Ralf Seifried werden im nächsten Jahr die Kasse prüfen

Verdienstmedaille in Gold verliehen

Schon vor einem Jahr hatte der scheidende Vorsitzende Dieter Kast seinen Rückzug aus der Verwaltung bekanntgegeben. So konnte der Verein die Veränderung der Führung vorbereiten. Kast, der die Auer Musikkapelle 20 Jahre erfolgreich und mit viel Engagement managte, hat "das letzte Jahr genossen". Er dankte allen Mitstreitern, der Gemeindeverwaltung und den Vorständen der örtlichen Vereinen für die gute Zusammenarbeit. Seine Vorbilder waren die früheren Vorsitzenden Karl Moser und Rudolf Fritz. Sein Resümee: "Es waren schöne 20 Jahre". Rudolf Fritz würdigte in einer Laudatio die Verdienste von Dieter Kast - "du warst der Kapitän und hast eine hervorragende Leistung abgegeben". Seit fast 40 Jahren ist Kast aktiver Musiker und war ab 1986 Jugendausbilder. Mit viel Energie und Einfühlungsvermögen hat er den Nachwuchs geschult.

Mit der Verdienstmedaille der Gemeinde Weisenbach in Gold würdigte Bürgermeister Toni Huber die Verdienste des Vorsitzenden. Beeindruckt habe ihn immer, dass Kast neben seiner Tätigkeit für die Musikkapelle noch Energie für Veranstaltungen wie das Straßenfest aufbrachte. "Wir brauchen Leute, die bei solchen Festen Verantwortung übernehmen." Auch Dieter Knittel, der Bezirksvorsitzende der Gruppe Murg des Blasmusikverbands Mittelbaden, kam nicht mit leeren Händen. Er konnte sich den lobenden Worten nur anschließen und überreichte Kast die goldene Ehrennadel des Verbands.

Die Aktivitäten der Musikkapelle Au im vergangenen Jahr beleuchtete Schriftführerin Renate Bleier. Mit dem Frühjahreskonzert hatte die Kapelle den Geschmack der Zuhörer getroffen. In positiver Erinnerung ist auch das Auer Treffen in Au am Rhein. Am Weißen Sonntag geleiteten die Musiker die Kinder zur Kirche, beim Patrozinium begleiteten sie die Prozession und musizierten nach dem Gottesdienst auf dem Kirchplatz. Auch bei den Weihnachtmärkten in Weisenbach und Baden-Baden war die Kapelle aktiv. Dass die 41 Musiker eine gute Kameradschaft pflegen, bestätigte Musikervorstand Christian Merkel. Jugendleiter Pascal Hürst berichtete von Auftritten der Jugendkapelle L.A.-Youngsters und geselligen Veranstaltungen der Jungmusiker. An der Finanzverwaltung von Kassierer Nino di Fede gab es nichts zu beanstanden. Neben der Ehrung von Dieter Kast für seine 20 Jahre als Vorstand zeichnete die Vorstandschaft auch Albert Faller für zehn Jahre als passiven Beisitzer und Thorsten Krieg für seine 15-jährige Verwaltungstätigkeit aus. In diesem Jahr sind wieder ein Frühjahrskonzert und ein Stadtbahnhock mit Traktorentreffen geplant.