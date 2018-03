Mit 110 Prozent und großer Bühnenpräsenz

Gernsbach - Blonde Locken und ein strahlendes Lächeln - doch in der zierlichen 13-jährigen Oliwia Czerniec steckt ein wahres Kraftpaket. Angekündigt als "unser Rock-Girl" kämpfte sich die junge Gernsbacherin in den "Battles" der SAT.1-Sendung "The Voice Kids" erneut eine Runde weiter. Voller Spannung fieberten Familie und Freunde bei der TV-Übertragung am Sonntagabend mit - und brachten das Restaurant "Syrtaki" zum Beben.

"Oliwia ist einfach eine ,coole Socke', die sich vor den laufenden Kameras genauso gibt, wie sie wirklich ist und mit ganzem Herzen für ihren Traum kämpft", kommentiert die engste Freundin der Familie, Nicole Storch, den großen Erfolg des kleinen Stars. Stolz blickt sie dabei auf die 13-Jährige, die, umgeben von begeisterten Schulfreunden, die "Battles" verfolgt.

Genauso aufgeregt, als wäre ihre Tochter gerade live auf Sendung, blicken Mutter Iwona und Vater Bartosz Czerniec der Aufzeichnung entgegen. Lediglich die Eltern, die bei den Aufzeichnungen im Januar mit in Berlin waren, wussten vom Ausgang des Wettbewerbs. Dementsprechend spannungsvoll ist die Atmosphäre unter den rund 60 Fans.

Überraschungstorte mit Klavier

Nach der fünften Runde findet die Warterei endlich ein Ende, und Ruhe legt sich über die lebhafte Fangemeinde. Mit ihren Konkurrenten Lea und Bjarne betritt die Gernsbacherin im Fernsehen die Bühne. Drei junge Gesangstalente an drei Klavieren - das hat es bei "The Voice Kids" noch nie gegeben. Aber aufgeregter als bei ihren Blind Auditions sei die "Goethe"-Schülerin dennoch nicht gewesen. "Die Zusammenarbeit mit den anderen Talenten hat so Spaß gemacht, dass man gar nicht richtig an den Konkurrenzkampf dachte", erklärt Oliwia ihre Gelassenheit. Bereits nach ein paar Takten des groovigen Stevie-Wonder-Hits "I wish" hält es nicht nur die vier Coaches Mark, Max sowie Nena und Larissa nicht mehr auf ihren Stühlen. "Das ist einfach unglaublich", kommen die Gernsbacher nicht mehr aus dem Staunen heraus und wippen begeistert mit.

Auch Mutter Iwona hat angesichts des überzeugenden Auftritts ihrer Tochter nochmals Tränen des Stolzes in den Augen. Selbst bei den gemeinsam gesungenen Passagen ist Oliwias kraftvolle Stimme herauszuhören.

Doch um sich gegen ihre Mitstreiter durchsetzen zu können, erfordert es auch einiges an Bühnenpräsenz. "Du hast solch eine tolle Körperspannung und Energie, dass du immer 110 Prozent gibst. Bei jeder Probe hat man gemerkt, wie sehr du das willst", lobt Larissa Oliwias professionelles Auftreten. Genau das war auch der ausschlaggebende Punkt.

Tosender Applaus erfüllt das gesamte Restaurant, als tatsächlich Oliwias Namen verkündet wird. Schnell wird zur Feier eine riesige Überraschungstorte hereingetragen, für die Vater Bartosz mit viel Liebe zum Detail eine Miniversion der TV-Bühne samt Klavier gebaut hatte. "Wir wissen eben, wie man seinen prominenten Nachwuchs gebührend feiert", lacht der gebürtige Pole und freut sich bereits auf die Übertragung der nächsten Runde in drei Wochen. In den sogenannten "Sing Offs" treten dann die besten sechs Talente jedes Teams nochmals mit ihren Songs der "Blind Auditions" gegeneinander an. Gar nicht auszumalen wäre dann das Ausmaß der Torte, wenn Oliwia sich erneut mit ihrem Song "Sweet Child of Mine" in die Herzen der Jury singen würde.