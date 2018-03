Clubhaus bleibt bei vielen Jugendspielen geschlossen

(red) - Vorsitzender Thorsten Bach zeigte sich enttäuscht von der Resonanz der Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung des Fußballclubs Gernsbach am Freitagabend. Nur knapp 20 Mitglieder hatten sich im Clubhaus eingefunden - alle von ihnen haben entweder ein Amt im Verein inne oder sind als aktive Spieler für den FCG im Einsatz.

Bach ging zunächst auf die vergangene Aufstiegssaison und die aktuelle sportliche Lage in der Kreisliga A, Staffel Nord, ein. Das Ziel laute, mit allen Mitteln die Klasse zu halten. Ein Grund, dass man derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz liegt, sei die Tatsache, dass man zu Saisonbeginn keine neue Spieler bekommen habe - auch weil der Zeitpunkt des feststehenden Aufstiegs sehr spät gewesen sei, da normalerweise schon im Frühjahr mit potenziellen Neuzugängen gesprochen werde.

Ein Spiegelbild der Teilnehmerzahl an der Versammlung sei auch die Bereitschaft, Dienste bei Veranstaltungen wie dem Altstadtfest oder dem Weihnachtsmarkt zu übernehmen. Es werde immer schwieriger, Freiwillige zu finden, beklagte Bach. Sollte dies nicht besser werden, müsse der Verein sein Angebot bei diesen Veranstaltungen einschränken. Dies hätte dann aber finanzielle Einbußen zur Folge. Auf diese sei der Verein aber angewiesen, um die immer größer werdenden Kosten für den Unterhalt des mittlerweile in die Jahre gekommenen Clubhauses abzudecken. So musste im vergangenen Herbst eine neue Heizungsanlage installiert werden.

Strukturelle Probleme: Workshop soll helfen

Kritisch sieht der Vorsitzende auch die immer geringer werdende Bereitschaft von Jugendeltern, sich im Verein einzubringen. So sei es nicht mehr selbstverständlich, dass es bei Spielen der Jugend eine aus Eltern bestehende Dienstgruppe gibt, die Getränke oder Essen verkauft. Somit bleibt das Clubhaus bei vielen Jugendspielen geschlossen.

Kassierer Jürgen Lang verwies auf die gestiegenen Einnahmen im Sponsoring, aber auch in der Clubhauskasse. Dies sei vor allem auf die vielen Derbys in der Kreisliga A zurückzuführen. Durch diese Steigerungen konnte der Verein im abgelaufenen Geschäftsjahr ein sattes Plus erwirtschaften. Lang sprach auch die Hoffnung aus, dass der Verein in naher Zukunft den Zuschuss für den Bau des Kunstrasens durch den Badische Sportbund erhält. Dann sei der FCG quasi schuldenfrei. Die Kassenprüfer Christian Herrmann und Philipp Heisswolf bestätigten eine tadellose Kassenführung.

Mathias Schmellick ging als dritter Vorsitzender noch einmal auf die sportliche Situation ein. Auch er sprach die Hoffnung auf den Klassenerhalt aus und warnte vor übertriebenen Erwartungen, was die Rolle der Mannschaft in ihrer ersten Kreisliga-A-Saison angeht. Jugendleiter Tobias George betonte die Bedeutung der Spielgemeinschaften im Juniorenbereich.

Der FCG könne derzeit keine Trainer in der A- und B-Jugend stellen, was natürlich eine Bindung der eigenen Jugendspieler an den Verein erschwere. Er sprach die Hoffnung aus, dass sich aus dem Aktivenbereich ein paar Spieler finden, die sich als Jugendtrainer engagieren.

Zum Abschluss beschloss die Versammlung, in einem Workshop über die strukturellen Probleme des Vereins zu beraten und Lösungsansätze zu suchen.