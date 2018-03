Straße muss Bäumen weichen

Rastatt



Ausweichmanöver führt zu Unfall Rastatt (red) - Eine Autofahrerin ist am Dienstag in Rastatt einem BMW ausgewichen, der sich langsam in eine Kreuzung hineintastete. Bei dem Fahrmanöver krachte die Frau aber frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen. Es gab zwei Leichtverletzte (Symbolfoto: dpa).