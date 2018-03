Mit Landjägern unterwegs ins Weltall

Forbach - Ambitioniert startete die neue Dialogreihe "Heimat 4.0 - Schwarzwald-Talk" am Mittwochabend in Forbach. Bei acht Veranstaltungen in den nächsten beiden Jahren sollen prominente Gäste aus ihrem persönlichen Erleben über den Nordschwarzwald sprechen.

Den Anfang machten im Forbacher Josefshaus der Landesumweltminister Franz Untersteller (Grüne) und Professor Ernst Messerschmid vom Institut für Raumfahrtsysteme der Universität Stuttgart. Er hatte 1985 mit der Challenger Space Mission für eine Woche die Erde in rund 400 Kilometern Höhe umkreist und ist seither ein ständiger Botschafter für den Schutz der Erde. "Die Erde ist ein so schöner und so leicht verletzlicher Planet. Wir müssen das Management der Erde dringend verbessern und dürfen nicht so weitermachen wie bisher", forderte er eindringlich.

Claus-Peter Hutter, der Leiter der Umweltakademie Baden-Württemberg, moderierte die entspannte Gesprächsrunde vor den voll besetzten Zuschauerreihen. Neben bereits bekannten Informationen über die Geschichte und die zukünftige Entwicklung des Nationalparks gelang es Hutter, den beiden Gästen auch persönliche Erinnerungen zu entlocken. So ist der begeisterte Segler Messerschmid dank einiger deutschstämmiger US-Bürger nicht ohne eine Notration Landjäger ins All gestartet. Untersteller erzählte von Kontakten seines Vaters aus Nachkriegstagen ins Kinzigtal, von wo man ihn nach Jahrzehnten noch mit einem Jugendfoto des Vaters überraschte.

Fernab der großen politischen Bühne war Zeit für Heiterkeit, aber auch ernste Blicke in die Zukunft. "Ohne die Möglichkeit, die Erde von außen zu betrachten, könnten wir nicht so fundiert über den Klimawandel sprechen", erläuterte der Raumfahrer Messerschmid. Untersteller und Messerschmid sehen im Nationalpark eine große Chance für die Region - einerseits vor allem als Tourismusziel, auch für Gäste aus Übersee - andererseits auch für die Natur selbst. Spannend bleibe es, die nächsten Jahrzehnte zu verfolgen, wie diese sich an den Klimawandel anpasst, welche Arten neu dazu kommen, welche verschwinden. Untersteller unterstrich dabei, dass die Naturschutzbehörden dringend mehr Freiraum für Entscheidungen benötigen, da EU- und Bundesrecht zu restriktiv und unflexibel seien. Der Anstoß für die Debatte, ob man beide Teile des Nationalparks verbinden solle, müsse seiner Meinung nach allerdings aus der Region selbst kommen.

Nach zwei Imagefilmen, einem Grußwort von Bürgermeisterin Katrin Buhrke, der Vorstellungrunde, die vor allem Dank der Spacelab-Fotos von Professor Messerschmid sehr interessant wurde, und einer unterhaltsamen Gesprächsrunde war die Diskussionsfreude des Publikums erlahmt. Nach nur einer kritischen Anmerkung zu einer vom Nationalpark abgelehnten Partnerschaft mit einem örtlichen Beherbergungsbetrieb endete der offizielle Teil. Nationalparkleiter Dr. Wolfgang Schlund will sich nach spontanem Bekunden um das Thema kümmern.

Beim anschließenden Empfang bestand die Gelegenheit, mit den Referenten und Veranstaltern (Nationalparkregion, vertreten durch den Vorsitzenden, Bürgermeister Michael Ruf aus Baiersbronn, den Vertretern der Umweltakademie Baden-Württemberg und des Nationalparks) weiter zu diskutieren.