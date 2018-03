Flüchtlinge aktiv

(red) - Vier afghanische Flüchtlinge der Gemeinschaftsunterkunft Brandeck und zwei Ehrenamtliche haben sich am vergangenen Samstagmorgen zu einer Frühjahrsputzaktion getroffen. Bei sonnigem Frühlingswetter sammelten sie im Umkreis ihrer Unterkunft Müll ein - und füllten so mehrere Säcke.

Nach dem Winter und bevor die Vegetation wieder alles zudeckt, wollten sie zusammen entlang der umliegenden Wanderwege, am Kaffeewasserbrunnen, beim Kindergarten und der Scheuerner Schule den Unrat beseitigen, der sich in der letzten Zeit dort angesammelt hatte. Mit viel Begeisterung und Freude war man am Werk und schon nach kurzer Zeit zeigte sich, dass wesentlich mehr in der freien Landschaft entsorgt worden war, als gedacht.

Neben einer Eisenstange fanden sich ein Kinderwagen, Glas- und Plastikflaschen, Hundekottüten und dergleichen mehr. Nach eineinhalb Stunden war ein Anhänger mit Müll gefüllt und nun freuen sich alle an der wieder sauberen Umgebung. Zur Stärkung gab es noch für alle eine Erbsensuppe und Getränke, informiert der ehrenamtliche Helferkreis im haus Brandeck.