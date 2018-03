Investor: Das ist natürlich schade

Pfullendorf



Alno nimmt Serienfertigung auf Pfullendorf (lsw) - Der 2017 in die Insolvenz gegangene Küchenbauer Alno in Pfullendorf (Kreis Sigmaringen) steigt am Dienstag nach der Übernahme durch den britischen Investor Riverrock in die Serienfertigung ein. Die Gesellschaft heißt nun Neue Alno (Archivfoto: dpa).