'Wir werden den Verein nicht auflösen'

Murgtal

Infoabend: Teststrecke Elektro-Lkw Murgtal (red) - Auf der B462 zwischen Kuppenheim und Gernsbach wird eine Pilotstrecke zur Erforschung der Oberleitungstechnologie im Straßengüterverkehr errichtet (Foto: pr). Am 11. April wird Verkehrsminister Winfried Hermann in Kuppenheim das Projekt näher vorstellen.

Malsch

Hoher Schaden nach Brand Malsch (red ) - Bei einem Brand im Malscher Ortsteil Sulzbach sind am Dienstag rund 150.000 Euro Sachschaden entstanden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Das Feuer war in einer Garage ausgebrochen und hatte sich auf ein angrenzendes Wohnhaus ausgebreitet (Symbolfoto: dpa).