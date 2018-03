Trauriges Kapitel der Geschichte Gaggenau (red) - Im Kurpark Bad Rotenfels wird derzeit vorsichtig gegraben und gearbeitet. Ort des Geschehens ist der Bereich, in dem früher das ehemalige Sicherungslager stand. Dort legen aktuell städtische Mitarbeiter des technischen Betriebshofes Fundamentreste frei. (red) - Im Kurpark Bad Rotenfels wird derzeit vorsichtig gegraben und gearbeitet. Ort des Geschehens ist der Bereich, in dem früher das ehemalige Sicherungslager stand. Dort legen aktuell städtische Mitarbeiter des technischen Betriebshofes Fundamentreste frei. Wie die städtische Pressestelle mitteilt, soll mit der Anlegung eines kleinen Platzes an das traurige Kapitel in der Geschichte erinnert werden, bei dem 27 Häftlinge erschossen wurden und Gefangene viel Leid erleben mussten. Die noch sichtbaren Reste der Grundmauern gehörten zu den Männerbaracken des ehemaligen Sicherungslagers Rotenfels. Dieses wurde schließlich von einem Barackenlager für Zivilarbeiter zu einem Sicherungslager umgebaut, nachdem das Konzentrationslager Schirmeck aufgelöst worden war und die Häftlinge im Spätsommer 1944 in andere Lager verlegt werden mussten. Bei den Insassen des Sicherungslagers Rotenfels handelte es sich laut Stadtverwaltung meist um politische Häftlinge aus Frankreich, hauptsächlich aus dem elsässischen Raum, alliierte Offiziere sowie Soldaten. Zudem befanden sich darunter auch italienische, russische und polnische Kriegsgefangene. Am 15. und 30. November 1944 wurden 27 der amerikanischen, britischen und französischen Häftlinge im Erlichwald in Gaggenau durch die SS-Polizei des Sicherungslagers erschossen. Ende März 1945 wurden die Häftlinge durch die deutsche Lagerverwaltung entlassen, das Sicherungslager beim Einmarsch des französischen Militärs am 9. April 1945 niedergebrannt. Bis heute erinnert im Kurpark ein Mahnmal an das Schicksal der Menschen des Sicherungslagers. Dieses soll nach Abschluss der Bodenarbeiten versetzt werden, so dass nunmehr ein neuer Platz der Erinnerung im Kurpark entsteht. Nach dem Ausgraben der Fundamentreste wird ein Schotterbeet angelegt und wieder Rasen eingesät. Informationstafel und Mahnmal runden die neu geschaffene Stätte ab.

