Ortschaftsrat verabschiedet Kai Mungenast

(vgk) - Einen Wechsel gab es am Dienstagabend im Ortschaftsrat von Langenbrand. Wie bereits berichtet, wurde Kai Mungenast (CDU) am 8. März zum Bezirksvorsteher von Stuttgart-Vaihingen gewählt. Mit der Übernahme dieses Amts und der Verlegung des Wohnsitzes geht auch der Verlust der Wählbarkeit in Langenbrand einher. Eine Feststellung, die der Ortschaftsrat einstimmig traf. "Wir verlieren mit Dir einen Ortschaftsrat, der mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg hielt. Auch waren wir nicht immer einer Meinung", äußerte sich im Rahmen der Verabschiedung Ortsvorsteher Roland Gerstner.

Gleichwohl würdigte er Mungenasts politisches Interesse und sein diesbezüglich gezeigtes Engagement. "Danke dafür und weiter viel Erfolg, vielleicht wird er uns ein wenig vermissen", sagte Gerstner. Ebenso dankte Bürgermeisterin Katrin Buhrke dem nun Ex-Ortschaftsrat Kai Mungenast. Sie wünschte ihm für sein neues Amt einen guten Start und ein glückliches Händchen.

Auf dem Weg zum Ziel darf man streiten, auch dürfe man als Ortschaftsrat unbequem sein, meinte abschließend Kai Mungenast selbst.

Ein Ortschaftsrat "darf auch unbequem sein"

Es sei viel bewegt worden in den vergangenen Jahren, was nicht zuletzt auch am Ortschaftsrats-Team gelegen habe, blickte Mungenast zurück. Als Nachrücker konnte Gerstner für die verbleibende Wahlperiode bis zum Jahr 2019 Frank Glauner als Ortschaftsrat verpflichten. Auch dieser Personalie stimmten die Ortschaftsräte ohne Gegenstimme zu. Glauner rücke in einer Zeit nach, in der sehr viel passiert, gratulierte Buhrke dem Nachrücker. Ein Neuling ist Glauner nicht. Er war schon einmal Teil des Ortschaftsrats-Gremiums.